Pazarcı olmayan tezgâh açamayacak! Rant kapısını kapatan yasa teklifi TBMM'de kabul edildi

Belediyeler, AK Parti’nin Meclis’e sunacağı teklifle bundan böyle pazarda ürün satmayacak olan kişilere pazar yeri veremeyecek. Pazar tezgâhları da sadece mesleği pazarcılık olan esnafa tahsis edilecek.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - AK Parti’nin fahiş fiyatların önüne geçmek için TBMM’ye sunduğu kanun teklifi, önceki gün Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi. Teklif, semt pazarlarındaki ürün satış tezgâhlarının kiralanmasını yeniden düzenliyor. Türkiye genelinde kapalı pazarlarda 16 bin 725 pazar tezgâhı bulunuyor.

İNTERNETTE 700 BİNE SATILIYOR

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, internette kapalı pazar yerleri için 600-700 bin lira civarında satış ilanları olduğunu belirterek “Bazı belediyeler pazarları kurmuş, esnafa ‘Size burayı ya da tezgâhı 80 bin liraya satacağız’ diyorlar. Pazarcı esnafı tezgâhlara ulaşamıyor, semt pazarlarından da çıkmak istemiyor. Belediye de bu sefer bu yerleri pazarcı olmayan üçüncü şahıslara satıyor. Pazarcı esnafımız da burada mağdur oluyor” dedi.

250 BİNE KİRALIK TEZGÂH

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Vekili Adnan Benli de pazar yerlerindeki kiralamaların fahiş fiyatlara ulaştığına dikkat çekerek şöyle konuştu: Bu yerler ya tahsis ediliyor ya da kiralama yoluyla veriliyor. Belediyeler, kapalı pazar yerlerini belli alanlara bölerek, sınırlı ayni hak yöntemiyle 10 yıllığına herhangi birine satabiliyor. Tam burada alan kişinin pazarcılık mesleğinden olup olmadığına hiç bakılmıyor. O yüzden alanlar da buraları bir başkasına, yani üçüncü kişilere, pazarcılara kiralayabiliyor. Kiralarken, tahsis esilmesindeki gibi bir kiralama yok. Kira fiyatları 80 bin, 100 bin; hatta 250 bin liraya çıkabiliyor.

“TAHSİS” USULÜ GERÇERLİ OLACAK

Sebze ve Meyve Ticareti Dairesi Başkan Vekili Mahmut Erkan, tahsis ücretlerinin Belediye Gelirleri Kanunu’na göre belirlendiğini söyleyerek “Bir pazar tezgâhı metrekaresi 2,5 liradan 10 liraya denk geliyor. Tahsis yalnızca pazarcılara yapılabiliyor. Bu düzenlemeyle hem kapalı pazar hem de semt pazar yerlerinin tamamını, tahsis usulüne döndüreceğiz ve burada yalnızca pazarcılar faaliyet gösterebilecek. Pazar yerleri bir rant aracı olmaktan çıkacak. Hem pazarcı hem de tüketici mağdur olmayacak” ifadelerini kullandı.