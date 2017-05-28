Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta eleştirdiği, yatırım, üretim, büyümenin önünde bariyer olan yüksek faizler ile gıda enflasyonunu aşağı çekmek için iki önemli hamleye hazırlanıyor. Mevduat üzerinden faiz yarışını önlemek için tampon olarak uygulanacak yeni mekanizmalar devreye girecek, sektörün hizmet odaklı yapılanmaya gitmesi teşvik edilecek. Ucuz gıda için 25 kritik ürün üzerinde çalışma yapılırken, yeni bir tedarik modeli ortaya konulacak.

BDDK DA DESTEK VERİYOR



Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) da katkısıyla kredi ile mevduat oranlarının düzenlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bazı bankalar mevduat faizini yüzde 14'e kadar yükseltirken, bunun etkisiyle kredi faizleri de, yüzde 17 seviyesinin üstüne çıktı. Merkez Bankası hem bankacılık sektörünün beklentileri, hem de piyasa dengesini gözeterek mevduat faizlerini aşağı çekecek yeni adımlar atacak. "Mevduat faizleri düşmeden kredi faizlerinde anlamlı bir düşüşün olmayacağını" vurgulayan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, mevduat faizinin kredi faizinin omurgasını oluşturduğunu anımsatmıştı. Canikli, "Rekabet şartları var ancak bu sınır içinde kalınmalı. Mevduatta aslında rasyonel olmayan 1-2 puanlık artış kredi faizlerine yansıyor" demişti. Canikli, mevduat alanında faiz oranlarını artıracak bir yarışın olmaması gerektiğini de söylemişti.

SABAH- HAZAL ATEŞ