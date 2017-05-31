Geçen yılın nisan ayında hayata geçirilen çeyiz hesabı uygulamasından faydalananların sayısı, ocakta 23 bin iken, nisanda 29 bine çıktı. Hesapta biriken tutar ise, 16 milyon liradan 32 milyona yükseldi.
3 YIL DÜZENLİ ÖDEME ŞARTI
Çeyiz hesabından yararlanmak isteyen gençlerin 3 yıl düzenli ödeme yapmaları gerekiyor. Çeyiz hesabına aylık en az 100, en fazla ise bin lira yatırılabiliyor. Gençler ödemesini düzenli yaptıklarında 4 bin 500 lirayı aşmamak kaydıyla birikimlerinin yüzde 15'i, ödemesini 5 yıl ve üzeri sürelerde yapanlara da 5 bin lirayı aşmamak kaydıyla birikimlerinin yüzde 20'si kadar devlet katkısı alacak.