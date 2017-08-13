Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, önümüzdeki dönem dünyada Türk rüzgârı estireceklerini belirterek, “Binlerce yıldan gelen muhteşem ve kadim kültürümüz, sanatımız ve değerlerimizle, sektörlerimizi, markalarımızı, başarılarımızı ve iddiamızı, başta kültür coğrafyamız olmak üzere her yerde görünür kılacağız” dedi. Yıllardır 15 farklı tanıtım grubuyla birbirinden bağımsız strateji, bütçe ve önceliklerle devam eden ihraç ürünlerinin tanıtım faaliyetlerinin, artık güç birliği, ortak akıl ve stratejiyle, Türkiye Tanıtım Grubu aracılığıyla yürütüleceğini aktaran Zeybekci, şöyle devam etti: Bugün ülkesinin imajını, rüzgârını arkasına alamayan şirketler ve ekonomiler başarılı olamıyor. Bu nedenle küresel rekabet aynı zamanda tanıtım üzerinden de ilerlemektedir. Bu noktada kurduğumuz Türkiye Tanıtım Grubu, ihracatımızın ve üretimimizin tüm unsurlarını bir araya getiren ve ortak akıl çerçevesinde faaliyetlerin planlanacağı etkin bir unsur olacaktır.