Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin memur emeklisinin 2018 ve 2019’a ilişkin maaşlarının belirleneceği 4. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde bugün hükûmet zam teklifini sunacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında, 1 Ağustos’ta yapılan ilk toplantıyla başlayan 4. dönem toplu görüşme sürecinde, sendikaların tekliflerinin ardından bugün kamu işveren tarafının teklifiyle pazarlıklar da başlamış olacak. Geçtiğimiz günlerde Çalışma Bakanı Sarıeroğlu’nun “Memur ve emeklilerimize bayram müjdesi vermek istiyoruz.” dediği toplu görüşmelerle ilgili olarak sendikalar da hükûmetten müjde bekliyor. Memur-Sen Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, iki haftadır devam eden görüşmelerin en kritik kısmının maaş artışları maddesi olduğunu belirtiyor. Tonbul, “Hükûmet kamu çalışanlarının beklentilerini karşılayacak bir teklifle gelirse görüşmeler rahat geçer. Memur-Sen olarak sunduğumuz teklifler gayet makul ve mantıklı. Bütçeyi zorlayacağına dair gerekçelerin sunulabileceği teklifler değil” dedi.

Görüşmelerin normal bitiş tarihi 21 Ağustos 2017. Bu tarihe kadar sözleşme imzalanmazsa konu hakem heyetine kalacak. Toplu görüşmeler 5 milyon kişiyi doğrudan, en az 20 milyon kişiyi de dolaylı olarak ilgilendiriyor.



Memur ve emekli ikramiye bekliyor

Memur-Sen, memurlar ve memur emeklileri için bin 915 lira bayram ikramiyesinde ısrarcı. Memura ve memur emeklisine bayramlarda ikramiye verilmesi toplu sözleşmenin en önemli gündem maddelerinden biri. İkramiyeye hükûmetin de sıcak baktığı belirtiliyor. İkramiye kararı alınırsa SSK ve BAĞ-KUR emeklileri de yararlanacak ve Kurban Bayramı öncesi müjdeli haber gelmiş olacak.



Sendikaların teklifleri

- Memur-Sen: 3 aşamalı teklifle masada. İlk teklif, 2018’de yüzde 10+6, 2019’da 10+8 teklifiyle geliyor.

İkinci teklifte, 2018 ve 2019 için taban aylığa 75 TL zam; aylık, taban ve yan ödeme katsayılarına yüzde 7+7 zam.

Üçüncü teklifte ise ek ödemelere 15 puan ilave zam ile yüzde 6+6; 2019 için yüzde 10+8 istiyor.

- Kamu-Sen: 2018’de seyyanen net 150 lira, yüzde 10+10 artış ve yüzde 3 refah payı ile 2019’da seyyanen 150 lira, yüzde 8+8 ve yüzde 3 refah payı.

- KESK: En düşük emekli maaşı 3.450 lira olacak şekilde maaş artışı teklif ediyor.