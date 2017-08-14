Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıklamasında hükümetin memur ve emeklilere sunduğu zam teklifini açıkladı.

2018 VE 2019 İÇİN YÜZDE 3+3 ZAM ÖNERİSİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, memur maaş zammına ilişkin, “Kamu işveren heyeti olarak 2018 yılı ilk 6 ay için yüzde 3, ikinci 6 ay için yüzde 3, 2019 yılı ilk 6 ay için yüzde 3, ikinci 6 ay için yüzde 3 olarak teklifimizi sunuyorum. 6 aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon oranının öngörülen artış oranını aşması halinde enflasyon farkının da ödeneceğini belirtmek istiyorum” dedi. Taraflar arasında müzakereler devam edecek.



MEMUR SENDİKALARI: TEKLİFE KAPALIYIZ



Teklifin ardından Memur-Sen'den de bir açıklama geldi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın "Hükümetin sunduğu teklife kapalıyız" dedi.