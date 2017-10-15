Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Programın (OVP) içeriğinin fazla tartışılmamasının talihsiz bir durum olduğunu belirterek, “Daha çok bu vergi düzenlemeleri ön planda oldu. Ama inanıyorum ki incelenirse; ayakları yere basan, ilgili tedbirlerin Meclis’e sunulduğu, reformların yapılmaya başlandığı güçlü bir program olduğu çok net bir şekilde görülecek” dedi. Uluslararası Para Fonu (IMF) - Dünya Bankası Yıllık Toplantıları için Washington’da bulunan Şimşek, “IMF gecikmeli de olsa Türkiye’deki güçlü performansı gördü ve büyüme tahminlerini yüzde 2,5’ten yüzde 5,1’e revize etti. Bu, yüzde yüzün üzerinde bir revizyon demek. Şimdi hemen hemen bütün uluslararası çevreler, kuruluşlar büyüme tahminlerini yukarı doğru revize ediyor” şeklinde konuştu. Şimşek, son dönemde yüzde 10’un üzerinde seyreden enflasyonu tetikleyen birkaç faktörün olduğunu da anlattı. Bu faktörleri, önceki yıla göre daha yüksek seviyelerde seyreden petrol fiyatları, geçen sene yaşanan şoklardan olumsuz etkilenen turizm, Türk lirasındaki değer kaybı ve artan gıda fiyatları şeklinde sıralayan Şimşek; hükûmetin, özellikle gıda fiyatlarının kontrolünde çok güçlü bir çaba içerisinde olduğunu ifade etti. Merkez Bankasının para politikasında doğru adımları attığını hatırlatan Şimşek, şöyle devam etti: Enflasyonla mücadele konusunda çok güçlü bir duruş var. İnanıyorum ki gelecek yılın ilk çeyreğinden itibaren enflasyon tekrar tek haneli rakamlara iner.