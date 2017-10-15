Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre AVM arzı, bu yılın üçüncü çeyreğinde 12 milyon metrekareye ulaştı. Bu rakam, İstanbul’da yaklaşık olarak bir ilçenin büyüklüğüne denk geliyor. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 379 olan AVM sayısı, bu yılın aynı döneminde 393 olarak hesaplandı. 11,2 milyon metrekare olan AVM arzı ise, 12 milyon metrekareye çıktı. Alışveriş merkezi arzında önemli bir paya sahip olan İstanbul’un, Toplam Kiralanabilir Alanın (TKA) yüzde 36’sına ev sahipliği yaptığı hesaplandı. Bu arada İstanbul’daki A sınıfı ofis arzı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 4,5 milyon metrekare iken, bu yıl 5,2 milyon metrekareye ulaştı. Anadolu Yakası, inşaat hâlindeki yeni projelerin yüzde 74’üne ev sahipliği yapıyor. Üçüncü çeyrek kiralama işlemleri açısından Ümraniye ve Ataşehir bölgeleri ön plana çıktı. Avrupa Yakası’nda ise Kâğıthane ve Maslak, kiralama işlemlerinde gözde bölgeler arasında yer aldı.