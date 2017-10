Türkiye Gazetesi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, hükûmet olarak ortaya koydukları bütçelerin en önemli özelliğinin, yatırıma ayrılan kaynak olduğunu ifade etti. 2018 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı” konulu basın toplantısında, bütçe ayrıntıları hakkında bilgi verdi. 2018 bütçesinden en büyük payı eğiteme ayıracaklarını, bu kaynağın 134 milyar liraya çıkarıldığını anlatan Ağbal, “Bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 18’ini tek başına eğitime ayırıyoruz. Başka bir ifadeyle toplanan her 100 liralık verginin 22 lirasını doğrudan doğruya eğitime harcayacağız” dedi. AK Parti’nin iktidara geldiği 2002’de toplanan her 100 liralık verginin 86 lirasının faiz harcamalarına gittiğini, 2018’de ise toplanacak her 100 liralık verginin faize, 88 liranın vatandaşa hizmete gideceğini söyleyen Ağbal “Gelecek yıl 2 milyon öğrencinin faydalanacağı burs ve kredi için 11,2 milyar lira kaynak ayırdık. 1 milyon 400 bin öğrencinin faydalandığı taşımalı eğitim ve yemek yardımı için programa 3 milyar 400 milyon lira kaynak sağladık. Özel okul öğrencilere maddi destek vermeye başlamıştık. 2018’de 335 bin öğrenciye 1,5 milyar lira destek sağlayacağız.” diye konuştu.

Büyüyen bir ekonominin açık vereceğini, eylül ayı merkezi yönetim bütçe açığının 6,4 milyar lira olduğunu söyleyen Ağbal, ocak-eylül dönemindeki bütçe açığının 31,6 milyar lira olduğunu ifade ettiği konuşmasında, önümüzdeki aylarda gelir tarafında daha ılımlı bir gelişme kaydedileceğinden bütçe performansının da artacağını dile getirdi.

ULAŞTIRMAYA 25,5 MİLYAR LİRA

Ağbal’ın verdiği bilgiye göre, kamu yatırımlarında ulaştırma 25,5 milyar lira ile ilk sırada. Eğitim yatırımlarına 14,3 milyar lira, tarıma 10,1 milyar lira, sağlık yatırımlarına 8,5 milyar lira kaynak tahsis edildi. Kamunun toplam yatırım harcaması 141 milyar lira olarak belirlenirken, kredi ve teşvik yoluyla yatırımlarla büyümeye destek sürecek.

İşsizlik rakamlarını da değerlendiren Ağbal “2007’den sonra Türkiye ekonomisi 8 milyona yakın kişiye iş ve aş verdi. Geçen sene temmuzdan bu temmuza kadar 1 milyon 122 bin ilave istihdam sağlandı. Bu, işgücüne katılımdaki artışa rağmen gerçekleşti. Türkiye bu yıl yüzde 5,5’in üzerinde büyüyüp istihdam sağlamaya devam edecek.”diye konuştu.

Savunma için ek 18,7 milyar lira

Hükûmetin vergi artışlarına gerekçe olarak açıkladığı ‘savunma giderleri’ için bütçe ayrıntılarını Maliye Bakanı Ağbal verdi. Ağbal, 2018 yılında özellikle savunma ve güvenlik birimlerinin ihtiyacı olan modernizasyon harcamaları iç in bütçeden ilave 18,7 milyar lira kaynak ayırdıklarını ifade etti. Bütçe gelirlerinin 2018’de bu yıla göre yüzde 13,9 artarak 696,8 lira olmasını beklediklerini, vergi gelirlerinin yüzde 15,2 artışla 599,4 milyar liraya ulaşacağını ifade eden Ağbal, vergi dışı gelirlerin 97,4 milyar lira, özelleştirme gelirlerinin 10 milyar lira civarında olmasını hedeflediklerini söyledi. Ağbal’ın “Rabbim inşallah önümüzdeki dönemde de hizmet bütçeleri yapmayı bizlere nasip eder” dedikten sonra, sembolik olarak bağlayıp, elektronik ortamda gönderdiği bütçedeki destekler şöyle:

İhracatçılara bütçeden sağlanan destek için her yıl yaklaşık 1 milyar lira ödenek öngörüyoruz. 2017’de bu rakamı 3 milyar liraya çıkarttık. 2018’de 3,2 milyar lira olarak devam edecek. Eximbank’ın ihracatçıyı daha çok desteklemesi için sermayesini artıracağız.

Cazibe merkezlerine bütçeden 2 milyar lira kaynak ayıracağız. KOSGEB bütçesini yüzde 60 artırarak 1,7 milyar liraya çıkardık.

Halkbank aracılığıyla kullandırılacak esnaf kredileri için faiz desteği olarak 1,5 milyar lira kaynak aktarılacak. Bu faiz desteklerinden 2018 itibarıyla 450 bin esnafımız yararlanmış olacak. Devlet olarak sübvanse edilen kredinin hacmi ise 21,9 milyar lira.

Ziraat Bankası üzerinden tarım ve hayvancılık işletmelerinin finanse edilmesi için 2,6 milyar liralık kaynak ayırdık. 826 bin çiftçi yaklaşık 40 milyar lirayı aşan kredi stokunu kullanmış olacak.

BES için 4 milyar liralık kaynak aktarırken, AR-GE harcamaları için ayrılan kaynak yaklaşık 5 milyar lira. Vazgeçilen vergi tutarları bunlara dâhil değil.

Kurumlar Vergisi artışı kalıcı değil

“Daha önceki yıllarda bütçe dengesi için tedbirler aldık. Bunları yaparken her zaman bütçe dengesinin, kamu maliyesi dengelerinin ekonomik istikrara destek vermesini gözettik. Şimdi de, sadece geçici olarak yaptığımız bu düzenlemeyi imkân bulursak eski haline getireceğiz. Kalıcı bir düzenleme değil. Mali alanımız olduğu ando o vergi artışından vazgeçeceğiz. 3 yıllık bir dönemi kapsıyor. Bakanlar Kurulu aşağı çekme konusunda yetkilendirildi.”

Taşerona kadro için çalışıyoruz

“2018’de öğretmen alımı olacak. Kamuya toplam kaç personel alınacağını Bakanlar Kurulunda konuşacağız. Taşeron işçilere kadro verilmesi konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bizim çalışmalarımızı ele alıp karar vereceğiz. İstihdam statüsü ne olacak, geçiş süreci düzenlemeleri nasıl olacıak? Taşeron firmaların durumu ne olacak? Birçok parametresi var. Aldım demekle olmuyor. Belediyeler dâhil çalışma yürüttü. Önce EKK, sonra Bakanlar Kurulunda konuşacağız.

En düşük memur maaşı 2.830 lira

Ağbal, bir soru üzerine de Ocak 2018’de en düşük memur maaşının 2 bin 830 liraya çıkmış olacağını bildirdi. Kamuya alınacak personele ilişkin dağılımın bütçe kanununun çıkmasından sonra belirleneceğini belirten Ağbal, başta öğretmen, sağlık çalışanları alımları olmak üzere açıktan atama kontejanları dâhilinde personel dağılımını yeni yılla birlikte yapacaklarını kaydetti.