Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yastık altındaki altınların ekonomiyi kazandırılması çağrısına vatandaş kayıtsız kalmadı. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, şu ana kadar 5 bin kişinin yastık altından bir ton altın getirip kira sertifikası ve tahvil aldığını söyledi. Şu an için başvuruların oldukça iyi gittiğini ifade eden Şimşek, şöyle konuştu: Yastık altından çıkan altın bir ton. Bu da yaklaşık 150 milyon liraya tekabül ediyor. Böylelikle hem altın sahibi kardeşlerimiz kazanıyor hem de devletimiz ve ülkemiz kazanıyor. Sistemle beraber altın sahibi, altınını Hazine’nin güvencesine veriyor. Böylelikle de hem çalınma veya kaybolma riskinden kurtuluyor. Burada aslında Hazine’nin borç ihtiyacı yok. Ülkemizin tasarrufları düşük. Altınlar yastık altında bekliyor. Tasarrufları ekonomiye kazandırmak lazım. Çünkü şu an atıl bir kaynak. Tahminen şu an ülkemizde 100 milyar dolar yastık altında altın var. Bu çok büyük bir kaynak.

2.200 TON ALTIN VAR

Ülke olarak dışarıdan borç almak yerine bu sistemle Hazine olarak maliyete katlanarak kendi kaynaklarının kullanılabileceğine işaret eden Şimşek, sistem sayesinde yatırımcıların da tahvilde yüzde 2,40 getiri elde edebileceğini, kira getirisinde ise yatırımın yapıldığı yere göre getirinin değişkenlik göstereceğini anlattı. Hazinenin yapılan yatırımlarla daha fazla kredi verip yatırımların da önünü açabileceğini ve istihdamı artırabileceğini bildiren Şimşek, projeye destek verenlere teşekkür etti. Sisteme katılanların hem kendileri hem de ülke için doğru bir şey yaptığını aktaran Şimşek “Altın yine sizin. İstediğiniz zaman gelip altınınızı alabilirsiniz, 6 ayda bir de getirisi hesabınıza yatırılacak. Atıl duran altınınız kazandıracak” ifadelerini kullandı. Mehmet Şimşek, bu alandaki çalışmaların peyderpey devam edeceğine işaret ederek “Bu bir başlangıç. Farkındalık oluşması lazım. Vatandaşın kendini güvence altına almak için yaptığı bu yatırımın atıl durmaması lazım. Güvence anlamında en ufak bir endişe olmasın. Şu an sistem gayet iyi gidiyor. Yastık altında 2 bin 200 ton altın olduğunu tahmin ediyoruz. O yüzden daha katedecek çok yolumuz var. İnanıyorum ki, daha iyi seviyelere geleceğiz” diye konuştu.