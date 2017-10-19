Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut -İZMİR İstanbul’dan sonra İzmir’i de yatırım radarına alan DAP Yapı’nın Bornova’da inşa edeceği 707 konutluk projesinde satışlar başladı. 450 milyon liralık yatırım değerine sahip DAP İzmir isimli projeye, kısa sürede 36 bin kişi başvurdu. Ön talebin yoğun olması üzerine çadır kurarak daireleri topraktan satışa çıkaran şirketin başlangıç fiyatı ise 199 bin TL. 31 - 32 katlı iki bloktan meydana gelen projede konutların yüzde 30’u, emsallerine kıyasla yüzde 50 indirim avantajıyla satışa sunuluyor. DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, İzmir’de kalıcı olacaklarını belirterek, önümüzdeki süreçte en az üç proje geliştirmeyi ve 3 milyar TL’lik yatırım yapmayı hedeflediklerini belirtti. Yılmaz “Çeşme’de denize sıfır çok lüks bir konut daha geliştireceğiz. DAP İzmir, buradaki ilk projemiz olması sebebiyle bütün imkânlarımızı seferber ettik. Metrekaresini 8 ila 11 bin TL fiyatla satışa çıkmayı planlıyorduk. Ancak gelen yoğun talep üzerine sürpriz yapmak istedik” dedi.



METREKARE FİYATI 4 BİN 500 LİRA



Dairelerin metrekaresini 4 bin 500 liradan satışa açtıklarını dile getiren Yılmaz “Bu fiyat bölgedeki eski evlerden bile ucuz. DAP Yapı olarak lüks konut segmentinde hizmet veriyoruz. Bu projemizdeki arsayı uygun fiyatla aldığımız için bu kadar cazip fiyatla çıkabiliyoruz. Her zaman olduğu gibi hem oturumcuların hem de yatırımcıların çok memnun kalacağı bir fiyat politikası izliyoruz” diye konuştu. Yılmaz, projenin konumlandırıldığı bölgenin yakın gelecekte İzmir’in en değerli yeri hâline geleceğini ve yüksek pirim yapacağını vurgulayarak “DAP İzmir’in yüzde 30’unu indirimli sattıktan sonra fiyatlar kademeli olarak yükselecek. Burada yaşamak isteyenlerin avantajları görüp bir an önce yerini almaları gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



MÜTHİŞ BİR POTANSİYELİ VAR



Birçok sektörün faaliyet gösterdiği İzmir’in dünyanın en özel şehirlerinden birisi olduğunu ifade eden Ziya Yılmaz, şunları kaydetti: Geçtiğimiz yıl 24 bin kişilik göç aldığını düşünürsek kente olan ilgiyi bir kez daha görmüş oluyoruz. Son 10 yılda sanayinin yüzde 140 arttığı İzmir; dünyada en hızlı büyüyen ikinci şehir oldu. İzmir, yaşanabilirlik endeksinde 2016 yılında 10 sıra birden yükseldi. İngiltere menşeli Knight Frank’ın 2017’de yaptığı bir araştırmaya göre, İzmir dünyanın 150 metropolü arasında değerlilik sıralamasında sekizinci sırada yer aldı. Turizm konusunda hem İzmir’in hem de bölgede yer alan diğer şehirlerimizin müthiş bir potansiyeli var. İzmir-İstanbul Otoyolu 2018 sonunda tamamlandığında rakamlar katlanarak artacaktır.