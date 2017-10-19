Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 artışla 3,6784'ten tamamladı.



Dolar/TL, bugüne sınırlı da olsa düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 3,6680 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL, yatay seyirle 4,3370'ten, sterlin/TL de yüzde 0,1 düşüşle 4,8510'dan işlem görüyor.



Brexit ile ilgili görüşmelerde ilerleme sağlanamaması ve İspanya'daki belirsizliklerin devam etmesine karşın bugün başlayacak Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde avro/dolar paritesi 1,18'in üzerinde alıcı buluyor.



Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise AB Liderler Zirvesi'nden gelecek haberler ve ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,6900 seviyesinin direnç, 3,6330 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda son durum

09:07 Borsada bugün ne bekleniyor?

BIST100 endeksi dün yüzde 0,06 düşüşle 106 bin 926'dan kapandı.

Endeks 15 Eylül'den beri 107 bin üzerinde kapanış gerçekleştiremediği seriyi sürdürüyor.

ABD'de ise Türkiye ETF'i yüzde 0,29 geriledi. Gelişen Piyasalar ETF'i yüzde 0,24 yükseldi.

Analistlerin yeni güne dair beklentileri şöyle:

İntegral Yatırım

"BIST 100 endeksi 106700 seviyesindeki 50 günlük ortalamasının üzerine yerleşmeye çalışıyor. Endeksin 106700 seviyesi üzerinde tutunmakta başarısız olması halinde 105000 destek seviyesine doğru geri çekilmeler görebiliriz. Buna karşın BIST 100 endeksinin 50-günlük ortalamasının üzerine yerleşmesi durumunda ilerleyen günlerde yükseliş güçlenebilir. Kısa vadede 105000, uzun vadede ise 101000 seviyesi stop loss alınabilir."

Ahlatçı Yatırım

"Endekste bir süredir dar alanda hareketler görülmeye devam ediyor. Arka arkaya iki gün 107.600 direncini aşamayan endekste bu seviye gün içerisinde takibimizde olmaya devam edecek. Bu seviye aşılabildiği takdirde 108.100 ve 108.600 direnç noktaları test edilebilir. 3.67 seviyelerinde bulunan kur ile birlikte endeksin güne hafif alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz. Yaşanacak geri çekilmelerde ise 106.600 ve 105.600 desteklerini izliyor olacağız."

09:05 Altında son durum

Altın fiyatları doların artan ABD hazine tahvil getirilerinin desteğiyle yükselmesiyle bir haftadan uzun sürenin dip seviyesini görürken, yatırımcıların dikkati Janet Yellen'den sonra Fed'in başına kimin geçeceğine çevrildi.

Spot altının ons fiyatı 9 Ekim'den bu yana en düşük olan 1,276.44 dolar seviyesini gördükten sonra yüzde 0.2 düşüşle 1,277.86 dolara geriledi.

09:03 Petrolde son durum

Petrol fiyatları OPEC öncülüğünde devam eden arz kısıntıları, Orta Doğu'daki gerilimler ve kasırgalardan dolayı ABD petrol üretimindeki düşüşün desteğiyle yatay seyrediyor

Brent yüzde 0,07 gerilemeyle varil başına 58,14 dolarda bulunuyor ancak yıl ortasında gördüğü seviyelerin yüzde 30 üzerinde.

08:58 Global piyasalarda öne çıkanlar

Japonya hariç MSCI Asya-Pasifik bölgesel gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla Salı günü gördüğü 10 yılın zirvesine yaklaşıyor. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,6 artışla 21 yılın zirvesini görürken, Güney Kore'nin KOSPI endeksi tarihi zirveye ulaştı; Avustralya borsası da yüzde 0,2 yükseldi.

Şanghay ise yükseliş trendine uymayarak yüzde 0,3 geriledi.

08:50 TL'de günün ilk işlemleri

Dolar/TL bugün şu ana kadar 3,6715-3,6802 aralığında hareket etti ve son işlem yüzde 0,07 düşüşle sınırlı değişimle 3,6741

Euro/TL yüzde 0,06 artışla 4,3380

Sterlin/TL de yüzde 0,07 artışla 4,8582