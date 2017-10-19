Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 13 Ekim ile biten haftada 2 milyar 374 milyon dolar artarak 116 milyar 703 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri de, 1 milyar 749 milyon dolar artarak 93 milyar 654 milyon dolardan 95 milyar 403 milyon dolara yükseldi.Altın rezervlerinde ise 13 Ekim haftasında 625 milyon dolar artarak 20 milyon 675 dolardan 21 milyar 300 milyon dolara ulaştı.