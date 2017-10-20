Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu BaşkanıHayrullah Zafer Aral, "Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde tüketimde bir yeriniz varsa dünyada bir yeriniz olabiliyor. Canik markası, Amerika'da tabanca sektöründe ilk 10 marka içine girmiş durumda." dedi.

Aral, yaptığı açıklamada, Samsun'da "Canik" markasıyla ürettikleri silahın dünya markası haline geldiğini söyledi.ABD'ye silah ihraç eden firmalar arasında dünyada 8. sırada olduklarını ifade eden Aral, Samsun Yurt Savunma Sanayi olarak Türkiye'nin silah ihracatının yüzde 72'sini gerçekleştirdiklerine dikkati çekti.Ürettikleri silahların yüzde 80'ini dış pazara sattıklarını, en büyük alıcılarının da ABD olduğunu belirten Aral, Türkiye'de emniyet teşkilatında ise 100 bine yakın silahlarının bulunduğunu dile getirdi.Aral, ABD'nin yanı sıra Almanya, Fransa, İtalya, Güney Afrika, Endonezya, Malezya, Uruguay, Paraguay gibi 27 ülkeye ihracatları olduğunu belirtti.

"ABD'DE İLK 10 MARKA ARASINDAYIZ"



Dünya silah ticaretinin yüzde 50'sinin ABD'de olduğuna işaret eden Aral, "Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde tüketimde bir yeriniz varsa dünyada bir yeriniz olabiliyor. Bugün Amerika'da ilk 10 marka içindeyiz. Canik markası Amerika'da tabanca sektöründe ilk 10 marka içine girmiş durumda. ABD'de Canik TP9 SFX modelli tabancamız geçtiğimiz haziran ayında 'yılın silahı' seçildi. Bu ülkede 1 milyonun üzerinde silahımız var." dedi.

DANİMARKA DA "CANİK"İ İNCELİYOR



Aral, Danimarka hükümetinin polis teşkilatı ve silahlı kuvvetlerde son 20 yıldır kullanılan silahları değiştirme yönünde karar aldığını, bunun için 2 yıldır çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Danimarka'nın 5 marka üzerinde inceleme yaptığını, bunlardan birinin de "Canik" olduğunu aktaran Aral, şunları söyledi:

"Ağustos ayında dünyaya anons ettiler, finans, performans, kalite bütün kriterleri koymuşlar. Beş firma açıklandı. Danimarka hükümeti, ağustos ayında açıkladı, bize de tebliğ ettiler. Bu beş markadan biri, Danimarka ordusunun, polisinin silahlarını donatacak, biri de Canik. Diğerleri kim derseniz, Baretta, Glock, Smith Wesson, SIG Sauer. Biz dünyada bu konumdayız. Dünya devlerinin arasına girdik, marka olduk. Dünyada tabancada bilinirliğimiz çok yüksek."

"DAHA AĞIR UZUN NAMLULU SİLAHLAR İÇİN HAZIRLANIYORUZ"



Aral, Türkiye'de sivil ve kolluk kuvvetlerinin tamamının yıllık silah talebinin 60-70 bin adet olduğunu, bu rakamların yerli üretimin gelişmesi için yeterli rakamlar olmadığını ifade etti.

Silah üretiminde ayakta kalabilmek için dünyada yer edinilmesi gerektiğini vurgulayan Aral, şunları kaydetti:

"Sadece Türkiye'de silah üretip, emniyete, kolluk kuvvetlerine, hepsine tek başınıza siz silah verseniz bile bununla yaşamanız mümkün değil. Dolayısıyla dünyada marka olup yer edinmeniz lazım. Biz bunu başardık Allah'a şükür. Elbette yerlinin önünü açtığınızda gelişme artar. Silahta geldiğimiz nokta bizim için yeterli değil. Şu anda Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile görüşmeler var yeni tip silahlar için. Daha ağır uzun namlulu silahlar için. Biz buna 2012 senesinden bu yana hazırlanıyoruz."

Dünya genelinde 1,5 milyonun üzerinde silahlarının olduğunu belirten Aral, aylık 10-12 bin silah üretimi yaptıklarını, bunu 17-18 bine çıkararak yıllık 200 bin silah üretebileceklerini söyledi.

EMNİYET TEŞKİLATINDA YERLİ SİLAH KULLANILMASI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Emniyet teşkilatında yerli silah kullanılması" yönündeki açıklamasını da değerlendiren Aral, "Savunma sanayinde yerlileşme direkt döviz kazancı. Bir de ihracat yapıyorsanız çifte kavrulmuş. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları motivasyon açısından, gururlanma, onurlanma açısından çok büyük bir açıklama. Bunu sözde değil zaten fiiliyatta yapıyorlardı ama ne oldu Cumhurbaşkanımız bunu 80 milyona anons etti." dedi.

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