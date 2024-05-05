Makam araçları ve koruma sayısı azaltıldı! “Kamuda tasarruf”ta ilk adım İçişleri'nden 

Kamuda tasarruf tedbirleri uygulamasının ilki, İçişleri Bakanlığından geldi. Bakan Ali Yerlikaya’nın talimatıyla bakanlıktaki makam araçları ile koruma polis sayısı azaltıldı

HABER MERKEZİ ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanlığının kamuda tasarruf tedbirleri uygulamasının ilki, İçişleri Bakanlığında başlatıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda konuyla ilgili bir süredir çalışma yapıyor. Bakan Şimşek, geçtiğimiz günlerde AK Parti Strateji Kurulunda tüm kamu kurumlarının bütçelerinde kesintiye gidileceğini açıklamıştı. Ayrıca kamu araçlarından ilk etapta 500’ünün satışa çıkarılarak, gelirinin Hazine’ye aktarılması kararlaştırılmıştı.

Bu kapsamda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla bakanlıktaki makam araçları ile koruma polis sayısı azaltıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada “Tasarruf tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanı’mız Sayın Ali Yerlikaya’nın talimatlarıyla, Sayın Bakanı’mızın araçları da dâhil olmak üzere bakan yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır” denildi.

MEMURA ABONMAN BİLET

İkinci tasarruf haberi ise kamuda görevli memurların servis araçlarına geldi. Artan ulaşım maliyetleri nedeniyle servisler iptal edilerek memurlara işe gidiş ve gelişleri için toplu taşıma kartı verilmesi kararlaştırıldı. Kararın öncelikle büyükşehirlerde uygulamaya konulacağı öğrenildi.