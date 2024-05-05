Erdoğan, tartışmaya noktayı koydu: Değişim biz nasıl istersek öyle olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine ve partideki değişim tartışmalarına noktayı koydu: "Yönlendirmelerle adım atmayacağız. Değişim, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak. Sayın Bahçeli ile aramızda sorun yok. Problemlerin çözümü için teşhisi doğru yapmalıyız.

YÜCEL KAYAOĞLU - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonuçlarına ilişkin yapılan istişare toplantılarında, kamuoyunda gündeme gelen değişim tartışmalarını değerlendirdi. Edinilen bilgilere göre, Erdoğan, hem seçim sonuçları hem de AK Parti’deki değişime yönelik şu mesajı verdi:

“PARTİNİN GELECEĞİ ÖNEMLİ”

Bu dava ve partimizin geleceği, ben dâhil hepimizin geleceğinden daha önemlidir. Hiçbirimiz kendi geleceğimizi partinin geleceğinin önünde tutamayız. Milletin beklentileri neyse ona göre hareket edeceğiz. Şu anda, seçim sonuçlarına ilişkin birçok tartışma yapılıyor.

“FİTNE, FESATA İZİN VERMEYİZ”

Değişim beklentileri de var. Ama bir değişim yapacaksak, bu değişim bizim belirlediğimiz şartlarda ve takvimde olacak. Birilerinin yönlendirmesine göre hareket etmeyeceğiz. Bu tartışmalar yapılırken, tefrikaya düşmeyeceğiz. Aramıza fitne ve fesat sokmayacağız. Hepimiz bu davanın mensuplarıyız. Medya üzerinden konuşup, birbirinizi suçlar nitelikte davranmayın.

“TEŞHİS TEDAVİNİN YARISIDIR”

Seçim sonuçları, bir anlamda, biriken problemlerin günyüzüne çıkmasıdır. Bu problemleri çözmek için teşhisi doğru yapmalıyız. ‘Teşhis, tedavinin yarısıdır’ ilkesi ile hareket edeceğiz. Tespitlerimizi de buna göre yapacağız. Hassas ve titiz davranacağız.

'BAHÇELİ İLE ARAMIZDA SIKINTI YOK'

“Cumhur İttifakı içinde sıkıntı var” söylentilerine değinen Erdoğan “Son günlerde sanki Cumhur İttifakı içinde bir problem varmış gibi algı oluşturuluyor. Cumhur İttifakı’nda hiçbir sorun yok. Sayın Bahçeli ile görüşmede de bunu bir kez daha teyit ettik” dedi.

"BIRAKIN KONUŞSUNLAR"

Kamuoyunda, son dönemde oluşan, AK Partili milletvekillerinin ve parti yönetiminin yeterince konuşmadıkları ve etkin olmadıklarına yönelik eleştiriler Cumhurbaşkanı’nın da gündemine geldi.

Grup yöneticileri, Meclis’teki yasa görüşmelerinde muhalefetin engellemeleri nedeniyle sıkıntı yaşandığını, AK Parti milletvekillerinin söz alması durumunda, görüşmelerin daha da uzayacağı ve zaman kaybedileceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise grup başkan vekilleri ile yaptığı toplantıda “Gerektiği yerde arkadaşlar çıksın, konuşsun. Herkes derdini anlatsın. Yasa çıkmıyorsa ya da görüşmeler uzuyorsa uzasın. Arkadaşlara konuşma imkânı verin” uyarısında bulundu.