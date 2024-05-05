Ustanın maaşı mühendisi geçti! Sektörde nitelikli eleman açığı var

İnşaat sektöründe kalifiye eleman açığı her geçen gün büyüyor. Durum öyle bir hâl aldı ki, bugün bir inşaat ustasının maaşı, mühendisin maaşını geçti. İnşaat sektörü yaşanan durumdan şikâyet ediyor.

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - Maaşların yüksek olması bir tarafa, şantiyelerde çalıştıracak işçi de bulunamıyor. Sektör temsilcileri “Türk inşaat firmalarının yurt dışında birçok projesi var. Pandemi döneminden sonra bu firmalar kalifiye elemanları yurt dışına götürdü. Bunun sonucunda sektörde bir sıkıntı baş gösterdi. Son dönemde yaşanan enflasyonist ortamda sorunu tetikleyince kalifiye eleman bulma noktasında bir açık ortaya çıktı. Müteahhidin en büyük sorunu zaman. Zamanla yarıştığı için bir kalfa, sıvacı ya da boyacı ihtiyacı olduğunda, eleman bulmakta sıkıntı yaşadığında, rayicin üzerinde ücret ödemek zorunda kalıyor” diyor.

USTA-ÇIRAK İLİŞKİSİ BİTTİ

İnşaat sektörünün Türkiye ekonomisinde önemli bir yeri olduğunu söyleyen uzmanlar “Ancak meslek anlamında sektöre ilgi yok. Her aile çocuğunun mimar, mühendis olarak yetişmesini istiyor ama sektör ara eleman bulmakta zorlanıyor. Bugün yetişmiş bir ustanın günlük yevmiyesi 3 bin liradan başlıyor. Mimar veya mühendis bu kadar kazanmıyor. Öte yandan alttan eleman yetişmiyor. Gençler inşaat sektörüne yönelmek istemediğinden ve zor geldiğinden kolay meslekleri tercih ediyor. Bu da usta-çırak ilişkisini yok ediyor” diyor.