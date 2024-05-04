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Haberler > Ekonomi > Akaryakıtta zam sonrası çifte müjde! Benzin ve motorine gece yarısı büyük indirim yolda

Akaryakıtta zam sonrası çifte müjde! Benzin ve motorine gece yarısı büyük indirim yolda

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Akaryakıtta zam sonrası çifte müjde! Benzin ve motorine gece yarısı büyük indirim yolda

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Benzin ve motorine yapılan zam sonrası sürücüleri sevindirecek haber geldi. Benzine 28, motorine 26 kuruş zam yapılmasının ardından kaynakların aktardığına göre büyük indirim geliyor.

Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma dolar ve petrol fiyatlarında yaşanan değişimler nedeniyle sürüyor. Dün zam yapılan benzin ve motorine pazartesi veya salı gece yarısı indirim geliyor.

SÜRÜCÜLERE ÇİFTE MÜJDE

Benzin ve motorin geçtiğimiz günlerde 26-28 kuruş zamlanmıştı. LPG'de (Otogaz) ise 1 lira 64 kuruş indirime gidilmişti. Zam sonrası benzinin 45 TL'ye dayanırken, motorin litresi 42.50 TL'yi buldu. Sektörden sürücülere zam sonrası çifte müjde geldi.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre Salı günü gece (08.05.2024 saat 00:01'den) geçerli olmak üzere benzine 1.80TL, motorine 1.22TL indirim bekleniyor.

Akaryakıtta zam sonrası çifte müjde! Benzin ve motorine gece yarısı büyük indirim yolda - 1. Resim

Akaryakıt piyasası uzmanı gazeteci Cahit Saraçoğlu ise indirimin pazartesi gece yarısı yapılacağını aktardı. Saraçoğlu benzinde 1.80 motorinde 1.20 civarında indirim beklendiğini söyledi.

İndirim sonrası İstanbul'da benzin 42.18'e motorin 40.19'a gerileyecek. Ankara'da 43.05'e ve 41.29'a, İzmir'de 43.3 ve 41.35'e düşecek.

4-5 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN

İstanbul (Avrupa): 43.93 TL

İstanbul (Anadolu): 43,84 TL         

Ankara: 44.79 TL

İzmir: 45.07 TL

MOTORİN

İstanbul (Avrupa): 41.34 TL

İstanbul (Anadolu): 41,27 TL

Ankara: 42.24 TL

İzmir: 42.51 TL

LPG (OTOGAZ)

İstanbul (Avrupa): 20.97 TL

İstanbul (Anadolu): 20,43 TL

Ankara: 20.87 TL

İzmir: 20.51 TL

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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