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Akaryakıtta indirim ve zamlar peş peşe geldi! Tabela kökten değişti, işte yeni fiyatlar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Akaryakıtta indirim ve zamlar peş peşe geldi! Tabela kökten değişti, işte yeni fiyatlar

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Araç sahiplerine akaryakıt fiyatlarıyla ilgili 2 kötü, 1 güzel haber geldi. Bugün itibarıyla benzin ve motorine zam, oto gaza ise indirim geldi. İşte 3 Mayıs itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları...

Brent petrol ve döviz kurundaki değişimler akaryakıt fiyatlarına indirim ya da zam olarak yansımaya devam ediyor. Bugün araç sahiplerine 2 kötü 1 güzel haber geldi.

AKARYAKITA NE KADAR ZAM VE İNDİRİM GELDİ? 

Bugün benzin ve motorine zam, oto gaza ise indirim geldi. Benzine 28, motorine 26 kuruş zam yapılırken, oto gazın fiyatı ise 1 lira 64 kuruş ucuzladı. 

3 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN

İstanbul (Avrupa): 43.93 TL

İstanbul (Anadolu): 43,84 TL         

Ankara: 44.79 TL

İzmir: 45.07 TL

MOTORİN

İstanbul (Avrupa): 41.34 TL

İstanbul (Anadolu): 41,27 TL

Ankara: 42.24 TL

İzmir: 42.51 TL

OTO GAZ

İstanbul (Avrupa): 20.97 TL

İstanbul (Anadolu): 20,43 TL

Ankara: 20.87 TL

İzmir: 20.51 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

 

 

 

 

 

 

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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