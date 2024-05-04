Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem başladı! Son karar Resmi Gazete'de yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) aldığı kararla akaryakıt istasyonlarında farklı isimlerle satılan dizel ve benzinde uygulanan fiyat farklarını kaldıracaklarını duyurmuştu. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı, işte detaylar...

EPDK, akaryakıt sektöründe önemli bir değişikliğe imza attı. İstasyonlarda farklı isimler altında satılan dizel ve benzin türlerindeki fiyat farklılıklarını ortadan kaldıracak yeni düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı.

FİYAT FARKLARI ORTADAN KALKTI

Yeni düzenlemeyle akaryakıt istasyonlarında farklılaştırılmış ürün adları altında satılan yakıtların fiyat farklılıkları ortadan kalkmış oldu. "Ultra force", "power", "VMax" gibi farklı isimlerle satılan akaryakıtlar artık tek bir ürün ve tek bir fiyat üzerinden tüketicilere sunulacak.

FARKLILAŞTIRILMIŞ ÜRÜN SATIŞI DEVAM EDECEK

EPDK'nin benzin ve motorin fiyatları hususunda attığı adım bazı araç sahipleri farklılaştırılmış ürün isimleri de ortadan kalkacak şeklinde yorumlanmıştı.

Söz konusu karara göre farklılaştırılmış ürün satışı, ismi ile devam edecek. Ancak farklılaştırılmış olsun olmasın motorinde tek fiyat, benzin de tek fiyat olacak.

Katkılı ürün adı altında farklı bir fiyat uygulanmayacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.