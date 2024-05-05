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Ekonomik bağlar güçleniyor! Türkiye-Azerbaycan iş forumu, 8 Mayıs’ta Ankara’da

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomik bağlar güçleniyor! Türkiye-Azerbaycan iş forumu, 8 Mayıs’ta Ankara’da

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye ile kardeş ülke Azerbaycan arasında ekonomik bağlar güçleniyor. Türkiye-Azerbaycan iş forumu, 8 Mayıs’ta Ankara’da düzenlenecek.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ ANKARA - Türkiye ile kardeş ülke Azerbaycan arasında ekonomik ilişkiler daha da sıkılaşacak.

Bu kapsamda Türkiye-Azerbaycan Hükûmetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 11’inci Dönem Toplantısı münasebetiyle 8 Mayıs’ta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) iş birliğinde Ankara’da Türkiye-Azerbaycan İş Forumu düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı Ali Esedov’un katılması beklenen İş Forumuna, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanları da katılacak. İş forumunda, iki ülke arasındaki iş ve yatırım imkânlarının değerlendirilecek. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki  7,5 milyar dolarlık toplam ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor

 

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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