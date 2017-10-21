Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Türkiye’nin dört bir yanındaki Koç Topluluğu bayileriyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Bu amaçla geleneksel olarak düzenlenen Anadolu Buluşmaları’nın 26’ncısını Trabzon’da gerçekleştiren Koç, buradaki konuşmasında Türkiye sanayiine en fazla yatırım yapan topluluk olmayı sürdürdüklerini ifade etti ve “Yurt içinde ve yurt dışında yaşanan ekonomik ve siyasi dalgalanmalara rağmen, topluluğumuz son 5 yılda 30 milyar liranın üzerinde yatırım yapmıştır.” ifadesini kullandı. Dünya genelinde iş yapma biçimlerinin değiştiğini, dijital çağ olarak adlandırılan bu yeni dönemde insan kaynağı gücünü doğru konumlandıran kurumların önemli rol oynayacağını söyleyen Koç, topluluk şirketlerinin sağladığı kombine cironun, Türkiye millî gelirinin yüzde 6’sına karşılık geldiğini, topluluk olarak ödedikleri vergilerin de toplam vergilerin yüzde 9’una tekabül ettiğini vurguladı. Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu da bundan sonra teknolojiyi işine iyi entegre eden, insan kaynağını bu yönde geliştirebilen şirketlerin rekabette öne çıkacağını dile getirdi.