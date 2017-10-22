Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bizim Evler markasıyla Ispartakule’yi yepyeni bir konut konseptiyle buluşturan İhlas Yapı, yaşamın başladığı Bizim Evler 7’de sonbahar kampanyası başlattı. Bizim Evler 7’den ev sahibi olmak isteyen konut alıcıları yüzde 5 peşin “Hemen al, hemen taşın’’ kampanyasıyla teslime hazır daireleri bugün alıp 2019’da ödemeye başlayabilecek.

2+1 DAİRELER 505 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

Mahalle konseptinde aile öncelikli bir yaşam sunan Bizim Evler 7’ de yüzde 5 peşinatla hemen taşınma fırsatı sunuluyor. Ödemelerin 2019 yılında başladığı projede 2+1, 3+1, 4+1 ve teraslı dairelerden oluşan 532 konut yer alıyor.

Her zevke hitap eden modern mimarisiyle kalite ve konfora önem veren ailelerin taleplerine cevap verecek şekilde tasarlanan daireler 505 bin TL’den başlıyor.

Projeden daire sahip olmak isteyenlere ayrıca yüzde 15 nakit indirimi de yapılıyor.

GÖL VE DENİZ MANZARASINA HÂKİM

Panoramik Küçükçekmece gölü ve Marmara Denizi manzarasına hakim bir noktada yer alan Bizim Evler 7, zengin sosyal donatı alanlarıyla da dikkat çekiyor.

Geniş peyzaj ve sosyal yaşam alanlarına sahip Bizim Evler 7’de; kapalı yüzme havuzu, çocuk havuzu, sauna, buhar odası, Türk hamamı, fitness salonu, hobi odaları, mini futbol sahası, basketbol, voleybol sahaları, tenis kortu ve mescit bulunuyor.

Projede ayrıca; çocuk oyun bahçeleri, anaokulu, eğlence alanları, yürüyüş yolları, kameriyeler ile site sakinlerinin çeşitli etkinliklerle bir araya gelebileceği toplantı salonu ve göl kafe yer alıyor.

METRO HATTI İLE DEĞERleniyor

İstanbul’un prestijli bölgesi Ispartakule’de TEM Otoyolu’nun yanı başında konumlanan Bizim Evler 7, Metro hattı ile daha da değer kazanıyor. Bölgenin en çok talep gören konut projeleri Bizim Evler’e komşu olacak Metro hattı, oturumcu ve yatırımcıya büyük avantaj sağlayacak. Kabataş, Mecidiyeköy, Mahmutbey, Ispartakule, Bahçeşehir, Esenyurt hattında ulaşım imkânı sağlayacak Metro hattı ile Ispartakule’den şehrin her noktasına hızlı ve konforlu ulaşılabilecek. Marmaray ile entegre olacak Ispartakule banliyö tren istasyonu da projeye çok yakın bir noktada yer alacak.