Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsiminin önemli ürünlerinden ayvada hasat heyecanının başladığını söyledi.

İlçede yıllık 8-12 bin ton ayva üretimi olduğunu belirten Ünver, "Ayva hasadında 7'den 70'e çalışılıyor. Böyle çalışmak zorundasın çünkü yevmiye masrafları pahalı ve çalışacak işçi bulmak da zor. Ayvaların hasadını yapıp kasalara koyuyoruz, depoya veya soğuk hava deposuna gönderiyoruz. İleride daha iyi fiyattan yararlanmak için depolara konuluyor." dedi.

Osmaneli'de ayvanın kilogram fiyatının 1-1,2 lira civarında oduğunu anlatan Ünver, "1,5-2 liraya satabilirmiyiz diye bekletiliyor. Ben yetiştirdiğim ağaca bakmak zorundayım, maliyeti, gideri ne olursa olsun buna mecburuz. Üretici alın terinin karşılığını almak için umutla bekliyor." diye konuştu.

Ünver, ayvanın bakımının çok ağır olduğunu dile getirerek, "Bakımı ne şeftaliye ne elmaya benzer. Hem daldan hem kökten bitki beslemesi yapılır. En iyi hasat zamanı ayva sarardığı zamandır, tam sararınca sulanmaya başlar." görüşlerini aktardı.

- Tüm aile hasatta

Çerkeşli köyünde uzun yıllardın üreticilik yapan Recep Sert, annesi, eşi ve boş zamanlarında çocuklarıyla çalıştığını belirterek, "İş yoğun, işçi bulmak bu dönemlerde sıkıntılı. Çocukluğumuzdan beri bununla uğrayışoruz, başka yapacak işimiz yok. Pazarlama konusunda yetkililerden destek bekliyoruz." dedi.