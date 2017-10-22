Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, elektrik piyasasında bu hafta toplam 383 milyon 530 bin 290 liralık işlem hacmine ulaşıldı. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yüzde 2,11 artarak 167,24 lira oldu. Gün öncesi spot piyasada bu hafta bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 17 Ekim'de 210,49 lira ve en düşük 21 Ekim'de 102 lira olarak kayıtlara geçti. Haftalık sistem marjinal fiyatı ortalaması ise 142,62 lira olarak gerçekleşti.