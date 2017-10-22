Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toyota Motor, bugün yaptığı açıklamada yaklaşan tayfun tehdidi nedeniyle Japonya’daki fabrikalarında üretimi Pazartesi gününden itibaren askıya alacağını duyurdu. Ülkeye yaklaşmakta olan güçlü tayfun nedeniyle on binlerce kişiye tehlikeli bölgelerden ayrılma uyarısı yapılırken yüzlerce uçuş da iptal edildi.