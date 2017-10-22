Toyota Motor, bugün yaptığı açıklamada yaklaşan tayfun tehdidi nedeniyle Japonya’daki fabrikalarında üretimi Pazartesi gününden itibaren askıya alacağını duyurdu. Ülkeye yaklaşmakta olan güçlü tayfun nedeniyle on binlerce kişiye tehlikeli bölgelerden ayrılma uyarısı yapılırken yüzlerce uçuş da iptal edildi.
Toyota, Japonya’daki üretimini durduruyor
22.10.2017 - 15:06 | Son Güncelleme: 22.10.2017 - 15:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Toyota Motor, yaptığı açıklamada yaklaşan tayfun tehlikesi nedeniyle Japonya’daki fabrikalarında üretimi askıya alacağını duyurdu.
Etiketler : Toyota,Japonya,Toyota Motor,
513377 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/513377.aspx
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