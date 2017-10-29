Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatyalı İşadamları Derneği’nin (MİAD)13. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılan Tüfenkci, son günlerde özellikle dolar üzerinden spekülatif hareketler yürütüldüğünü belirterek “Bunun bir kısmı yurt dışındaki gelişmelerle alakalı olsa da esasında ekonomik anlamda doların bu kadar yükselmesini gerektirecek bir engel veya olağanüstü bir olay yok. Bizim, herkesin sakinleşmesi, sakin durması lazım ve göreceksiniz önümüzdeki haftalar içerisinde yine dolar, ateşi düşerek normal seyri içinde devam edecektir. Bugün insanımızın hayat şartlarının geçmişle mukayese edilmeyecek kadar iyi bir düzeyde olduğu, vicdan sahibi herkesin kabul edeceği bir gerçektir” dedi.

Tüfenkci, Malatya’ya lisanslı bir depo kurulması noktasında da çalışmaların devam ettiğini hatırlattı. Gümrük Bakanı, “Kalkınma Bakanlığı bu iş için 12 milyon TL kaynak gönderdi. Malatya’da 2018 yılında yatırımları yapmaya başlayarak kayısıdaki spekülasyonlar önlenecek. Ürün ihtisas borsasının faaliyete geçmesiyle de kayısının borsada işlem görmesini ve fiyatının da Malatya’da belirlenmesini sağlayacağız” diye konuştu. Tüfenkçi, Malatya-Elazığ-Diyarbakır hızlı tren projesiyle ilgili olarak da şunları kaydetti: “Kasım’ın sonu itibariyle biteceğini söylüyorlar. Hızlı treni de Malatyalılarla buluşturmak istiyoruz. Malatya-Elazığ-Diyarbakır hızlı tren projesinin de ihalesi yapıldı. Yine aynı zamanda önemli olan ve 2018 yılında bitecek olan Elazığ Malatya arasındaki Kömürhan Köprüsü ve tüneli yapımını da takip ediyoruz.”