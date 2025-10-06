Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
29 milyon akıllı telefon kullanıcısından 480 milyon sterlinlik tazminat davası!

29 milyon akıllı telefon kullanıcısından 480 milyon sterlinlik tazminat davası!

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
29 milyon akıllı telefon kullanıcısından 480 milyon sterlinlik tazminat davası!
Ekonomi Haberleri  / Dış Haberler

İngiltere'de 29 milyon Apple ve Samsung kullanıcısı, iletişim ve veri aktarımı ürünleri tedarikçisi Qualcomm'un pazar hakimiyetini kullanarak yüksek lisans ücretleri aldığı iddiasıyla yaklaşık 480 milyon sterlinlik dava açtı. Davanın amacı, tüketicilere tazminat sağlamak ve büyük teknoloji şirketlerine hakimiyetlerini kötüye kullanmaları halinde hesap vermeleri gerektiğini göstermek.

İngiltere’de Apple ve Samsung kullanıcılarını ilgilendiren emsal niteliğinde bir toplu dava bu hafta başlıyor. Tüketici hakları kuruluşu, yaklaşık 29 milyon kullanıcı adına iletişim ve veri aktarımı ürünleri tedarikçisi Qualcomm’a karşı dava açtı.

6 Ekim’de Londra Rekabet Temyiz Mahkemesi’nde başlayacak beş haftalık süreçte, önce Qualcomm’un pazarda sahip olduğu gücü kötüye kullanıp kullanmadığı incelenecek.

29 milyon akıllı telefon kullanıcısından 480 milyon sterlinlik tazminat davası! - 1. Resim

480 MİLYON STERLİNLİK TAZMİNAT

The Independent'tan edinilen bilgilere göre, İlk aşamanın başarılı olması durumunda, sonraki duruşmada Qualcomm’un spesifik uygulamaları ve tüketicilere ödenmesi planlanan 480 milyon sterlinlik tazminat ele alınacak.

Tüketici hakları kuruluşu, Qualcomm’un patent lisanslama ve çip piyasasındaki hakimiyetini kötüye kullanarak Apple ve Samsung gibi üreticilerden yüksek lisans ücretleri aldığı ve bunun tüketicilere daha yüksek fiyat veya düşük kaliteli telefonlar olarak yansıdığı iddiasında.

29 milyon akıllı telefon kullanıcısından 480 milyon sterlinlik tazminat davası! - 2. Resim

Davada, 1 Ekim 2015 – 9 Ocak 2024 tarihleri arasında satın alınan tüm etkilenen telefonlar için tazminat talep ediliyor. Bireysel tüketicilerin başarılı olması halinde telefon başına ortalama 17 sterlin alabileceği öngörülüyor.

Tüketici hakları kuruluşu, CEO’su Anabel Hoult, davanın tüketiciler için hak aramanın yanı sıra güçlü şirketlere mesaj vermek açısından da kritik olduğunu belirtti:

Bu dava, tüketici hakları kuruluşu desteğiyle tüketicilerin gücünü gösteriyor ve büyük şirketlerin hakimiyetlerini kötüye kullanmalarına karşı hesap verebilir olduklarını ortaya koyuyor.

Qualcomm’dan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Dış Haberler

