iOS 26.1 ne zaman gelecek? Apple Intelligence'a Türkçe destek geliyor

iOS 26.1 ne zaman gelecek? Apple Intelligence'a Türkçe destek geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
iOS 26.1 ne zaman gelecek? Apple Intelligence&#039;a Türkçe destek geliyor
Türkiye Gazetesi

Apple, iOS 26.1 güncellemesinin beta sürümünü geliştiriciler için yayımladı. Güncelleme, Apple Intelligence’a Türkçe desteği başta olmak üzere AirPods için canlı çeviri geliştirmeleri, Apple Music’te yeni kontroller ve daha fazlasını iPhone kullanıcılarına sunacak. iPhone kullanıcıları 'iOS 26.1 ne zaman gelecek' araştırıyor.

iOS 26 ile tarihin en büyük iPhone güncellemelerinden birine imza atan Apple, şimdi gözleri iOS 26.1’e çevirdi. Beta sürümü kullanıcıların uzun süredir beklediği yeniliklerin kapıda olduğunu gösteriyor. En dikkat çeken gelişme ise Apple Intelligence’ın Türkçe desteğine kavuşacak olması. Peki, iOS 26.1 ne zaman gelecek?

iOS 26.1 NE ZAMAN GELECEK?

Apple, iOS 26.1’in beta sürümünü 23 Eylül 2025 itibarıyla geliştiricilere açtı. Genel sürüm için net bir tarih verilmedi ancak teknoloji kaynakları güncellemenin önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara sunulmasını bekliyor. iOS güncellemeleri genellikle beta sürecinden birkaç hafta sonra geniş kitlelere yayıldığı için ekim ayı içinde çıkış yapması muhtemel görünüyor.

iOS 26.1 ne zaman gelecek? Apple Intelligence'a Türkçe destek geliyor - 1. Resim

Beta sürümde yer alan özellikler, iOS 26.1’in yalnızca hata düzeltmeleriyle sınırlı kalmayacağını gösteriyor. Özellikle dil desteği ve uygulama arayüzlerindeki yenilikler, kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyecek büyük adımlar olarak değerlendiriliyor.

iOS 26.1 ne zaman gelecek? Apple Intelligence'a Türkçe destek geliyor - 2. Resim

İOS 26.1 İLE İPHONE'LARA GELECEK YENİ ÖZELLİKLER

Güncellemenin en dikkat çeken yeniliği Apple Intelligence’ın Türkçe desteği oldu. Yaz aylarında duyurulan bu yenilik, iOS 26.1 beta sürümünde test edilmeye başlandı. Türkçe’nin yanı sıra Çince, Danca, Norveççe, Portekizce, İsveççe, Vietnamca ve Flemenkçe dilleri de destek listesine eklendi. Bu sayede yapay zeka özellikleri artık daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek.

iOS 26.1 ne zaman gelecek? Apple Intelligence'a Türkçe destek geliyor - 3. Resim

iOS 26.1 aynı zamanda AirPods’ların canlı çeviri özelliğini de genişletiyor. İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve Portekizce ile sınırlı olan dil desteğine Japonca, Korece, İtalyanca ve farklı Çince varyantları da eklendi. Bunun dışında Apple Music mini oynatıcısında şarkı değiştirme kolaylığı, takvim uygulamasında renkli vurgular, Fotoğraflar uygulamasında yeni oynatıcı tasarımı ve telefon uygulamasındaki Liquid Glass görünümlü numara takımı da öne çıkan yenilikler arasında.

