Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

G20 üyesi ülkelerde sadece Türkiye’nin böyle bir fona sahip olmaması üzerine harekete geçtiklerine dikkati çeken Zeybekci, özellikle proje bazlı teşvik sistemi üzerinde çalışırken böyle bir enstrümana ihtiyaç duyulduğunu tespit ettiklerini söyledi. Zeybekci, büyük yatırımlar yapılırken Varlık Fonu gibi bir değerin bulunması gerektiğinin altını çizerek, bazı yatırımcıların “10 milyar dolarlık bir yatırım var ama tek başına giremem, bu kadar imkânım yok, kaynağım da yok” dediğini aktardı.

Varlık Fonu’nun fikir babasından biri olduğunu ve kanunlaşması sürecinde de görev üstlendiğini belirten Zeybekci “Biz de yatırımcıya diyeceğiz ki ‘Gel beraber girelim, yüzde 51’i senden, yüzde 49’u kamunun.’ Yönetimde özel sektörün ağırlığının olmasını istiyoruz. Şart olarak da şunu koyuyoruz. ‘5 yıl içinde bu hisse geri alınmalı, almazsan Varlık Fonu bunu alır, piyasaya satar.’ İşte Varlık Fonu’nun kuruluş amaçlarından birisi buydu, değerlendirilemeyen kaynakların, projelerin değerlenrilmesi” diye konuştu.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “İlk defa gemi ve yat sektöründe tasarım destekleri ortaya koyduk, 200 bin dolara kadar her tasarım için destek koyduk. Bu sene 1,2-1,4 milyar dolar civarında gemi ve yat ihracatımız olacak” dedi.