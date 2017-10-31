Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, geçen yıl başında yayımlanan 6655 Sayılı Torba Kanun ile SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılan 100 liralık iyileştirmenin bu yıl içerisinde emekli olanlar için de uygulanması talebinde bulundu. Memur emeklilerinin maaşlarına da 2015’te imzalanan Kamu Toplu Sözleşmesi’yle 100 lira ve üzerinde artışın söz konusu olduğunu belirten Ergün, şunları kaydetti: Memurların zam sistemi gereğince 2016 ve sonraki yıllarda emekli olan memur emeklileri de yapılan artışlardan faydalanmaya devam etti. Buna karşın SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin iyileştirilmesi 2016 yılıyla sınırlı kaldı. Bu adaletsizliğin ortadan kaldırılması için geçen yıl başında yayımlanan torba kanunla SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılan 100 liralık iyileştirme, bu yıl emekli olanlar için de uygulanmalı.”