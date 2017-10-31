Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 150 ülkeye ihraç edilen Türk dizileri, Türkiye’de en çok turizme ve emlak sektörüne büyük katkılar sağlıyor. Milyonlarca kişi tarafından izlenen diziler, yurt dışında tatil yapmak isteyen ya da konut sahibi olmak isteyenlerin kararını etkileyebiliyor. Bu konuya dikkat çeken Gayrimenkul Danışmanı Gamze Özlü, özellikle son 4 yılda yabancıların Türkiye’den konut alımının teşviki konusunda Türk dizilerinin önemli bir rol oynadığının altını çiziyor. Türkiye’de en çok konut alanlar arasında Ruslar ve İranlılar’ın geldiğini belirten Gamze Özlü, özellikle bu ülke vatandaşlarının konut alırken, dizilerde gördükleri evleri sorduklarını söyledi. Özlü “Diziler ve sinemalar hem turizmin hem de emlak sektörünün âdeta tanıtım elçiliğini üstleniyor. Son 3-4 yılda ev almak için bize başvuranlar dizilerde gördükleri evlerin modellerini ve özelliklerini istiyor. Özellikle Ruslar ve İranlılar dizilerde gördükleri lüks konutlara, konaklara büyük ilgi gösteriyor. Öyle ki, ofislerimize başvuran yabancıların yaklaşık yüzde 6’sı dizilerde gördüğü konutu satın alıyor. Bu da gösteriyor, dizi ihracatındaki artış Türkiye’de emlak sektörüne de yarıyor ve inşaat firmalarının yüzünü güldürüyor” dedi.

Şerh olmazsa eşiniz evinizi SATABİLİR!

Türk Medeni Kanunu hükümleri gereğince, evli çiftlerin, eş izni olmadan gayrimenkullerini satması yasak. Ancak bunun için gerekli çok küçük bir detay yerine getirilmediğinden dolayı, binlerce gayrimenkulün satışının “eş muvafakati alınmadan” gerçekleştirildiği belirtildi. TGM Trend Gayrimenkul Genel Müdürü Hakan Erilkun “Eşlerden biri, konutun resmî sahibi olmasa dahi tapu dairesine gidip, bu daireyi ‘aile konutu’ olarak tescil ettirdiğinde, kendinden habersiz satış yapılmasına izin vermeyerek hakkını korumuş olacaktır. Bu, sadece birkaç dakikalık basit bir işlem. Eşlerin şerh için yalnızca kimlik belgesi, ikametgâh ve evlilik cüzdanı ile tapuya giderek, konutu aile konutu şeklinde tescil ettirmeleri yeterli. Böylelikle kendilerini yasal olarak da koruma altına alacaklardır” dedi.