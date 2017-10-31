Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Türkiye’de yabancılara konut satışları 2017 yılının Ocak-Eylül döneminde 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 15,4 oranında artarak 15 bin 241’e yükseldi.



İstanbul yine ilk sırada

Mega kent İstanbul yine yabancıların en çok tercih ettiği kent oldu. Yabancılara yapılan ocak-eylül dönemi konut satışlarında, ilk sırayı 5 bin 331 ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 3 bin 373 konut satışı ile Antalya, bin 23 ile Bursa, 763 ile Trabzon, 702 ile Yalova, 611 ile Aydın, 580 ile Ankara, 550 ile Sakarya, 439 ile Muğla ve 353 ile Samsun takip etti.



Iraklılar başı çekiyor

Uyruklarına göre yabancılara konut satışında ilk sırayı 2 bin 638 konut ile Iraklılar aldı. Irak’ı 2 bin 307 ile Suudi Arabistan, bin 235 ile Kuveyt, 942 ile Rusya, 751 ile Afganistan, 580 ile İngiltere, 511 ile Azerbeycan, 508 ile İran, 485 ile Almanya, 407 ile Mısır, 346 ile Ukrayna, 305 ile Ürdün, 291 ile İsveç, 279 ile Birleşik Arap Emirlikleri, 267 ile Yemen, 253 ile Kazakistan, 228 ile Filistin, 202 ile Norveç, 180 ile Katar ve 119 ile Libya izledi.



Uyruklarına göre yabancılara konut satışlarında, Filistin, Yemen ve Birleşik Arap Emirliklerinde ki artış oranı dikkat çekti. 2017 yılının Ocak-Eylül döneminde, 2016 yılının aynı dönemine göre Türkiye’den konut satın alan Filistin vatandaşlarının oranı yüzde 137,5, Yemen vatandaşlarının oranı yüzde 128,2 ve Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlarının oranı ise yüzde 109,8 arttı.