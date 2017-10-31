Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açılışa Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Azerbaycan Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu Başkanı Elman Rüstemov, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Karslı, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, iş adamları ve davetliler katıldı.

Bakan Zeybekci, açılışta yaptığı konuşmada, bir ülkenin milli bankaya sahip olmasının önem arzettiğini belirterek, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinde önemli bir köprü olacak güçlü milli bankaların varlığını vurguladı.

2001 krizinde, IMF'nin Ziraat Bankası ve Halk Bankasını kapatmayı, Vakıflar Bankasını da satmayı Türkiye'ye dayattığını hatırlatan Zeybekci, Ziraat Bankası ve Halk Bankasının bugün hazineye aktardığı kar payının 20 milyar liranın üzerinde olduğunu bildirdi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bağımsızlık savaşını kazandık fakat asıl savaş ekonomi alanında vereceğimiz mücadeledir" sözlerini hatırlatan Zeybekci, "Gerçek savaş ekonomik bağımsızlığımız için vereceğimiz savaştır. Gerçek bağımsızlığın göstergeleri de güçlü bankalardır." dedi.

"Her gittiğimiz yerde Türk bankalarını istiyorlar"

Zeybekci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milli bankalar önemli. Her gittiğimiz yerde Türk bankalarını, daha çok da Ziraat Bankasını istiyorlar. Türk iş adamları buraya geldiklerinde kendilerini güvende hissetmesi, kendi bankalarınca hizmet verilmesi, kredi alması gibi bir ortam için Ziraat Bankası önemli.

Türkiye ve Azerbaycan'ın ekonomik bağımsızlığında Ziraat Bankası çok önemli bir yer tutacaktır. Cumhurbaşkanlarımız ticaretimizi milli paralarımızla yapma konusunda talimat verdi. İnşallah Ziraat Bankasının her iki tarafta olması bu işlemi de hızlandıracaktır."

"Bankacılık sektöründeki ilişkiler önemli"

AMB Yönetim Kurulu Başkanı Elman Rüstemov da Azerbaycan'ın bağımsızlık elde ettikten sonra her yönlü ilişki kurduğu ilk ülkenin Türkiye olduğunu, Türkiye'nin her konuda Azerbaycan'ın yanında yer aldığını, ekonominin gelişimine katkı sağladığını söyledi.

Rüstemov, "Bugün ekonomik ilişkilerimiz çok yüksek düzeyde. Bankacılık sektöründeki ilişkiler de önemli. Ziraat Bankasının Azerbaycan ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayacağından eminim." dedi.