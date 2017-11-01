Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’daki doğalgaz rezervlerini doğrudan Türkiye’ye ulaştıracak Türk Akım projesinde şu ana kadar iki hatta toplamda 450 km uzunluğunda boru döşendiği bildirildi. Türk Akımı Rusya’nın Anapa bölgesinden başlayıp Karadeniz boyunca denizin altından 930 km ilerletilerek Türkiye’de Kıyıköy’e ulaşacak. İki hat olarak planlanan projede yılda ortalama 31,5 milyar metreküp doğal gaz taşınması öngörülüyor. Projede 81 cm çapında oluşturulan borular 2 km’yi aşan derinliklere döşeniyor. Günde 3 ile 5 km arasında boru döşeme hızıyla ilerlenen projenin 2019 sonuna doğru ilk taşımayı yapması planlanıyor. Türk Akım İletişim Yetkilisi Aslı Esen projede toplamda 450 km’lik boru hattının döşendiğini belirterek boru hattı ve alım tesislerinin ömrünün asgari 50 yıl olduğu söyledi. Projenin Türkiye tarafındaki alım yeri olan Kırklareli ili sınırları içinde ve Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesini de kalkındırması için çalıştıklarını aktaran Esen, “Kıyıköy için yatırım programı uygulamaya alındı. Geçim kaynakları ve turizm potansiyelinin artırılmasına katkı saplamak istiyoruz. Bu konuda yerel halk ile de görüşülüp onların istekleri alınıyor. Yerel yatırım programına bu sene küçük projelerle başladık. Önümüzdeki sene daha da hızlanacak” dedi.