Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya tasarruf gününde, Türkiye Finansal Okuryazarlık Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) tarafından, Visa ve Türkiye’deki 22 bankanın desteğiyle “Paramı Yönetebiliyorum” projesi kapsamında gerçekleştirilen araştırmada ilginç sonuçlara ulaşıldı. Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü tarafından yapılan çalışma kapsamında, 26 ilde 2000 kişi ile yüz yüze görüşüldü. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de minimum finansal bilgiye sahip olan bireylerin oranı yüzde 70... Finansal bilgi düzeyi, çalışma hayatında olan, gelir düzeyi yüksek ve eğitimli bireylerde daha yüksek. Matematik bilgisi gerektiren konularda ise, finansal becerinin göreceli daha düşük olduğu ortaya çıktı.

SÖZ SAHİBİ ERKEK

Türkiye’de her 5 kişiden 2’sinin son bir yılda para biriktirdiği görülürken, bireyleri birikim yapmaya iten temel nedenlerde, “geleceğe ilişkin belirsizlik” ve “kaygı” öne çıkıyor. Birikim yapanların yarısı (%49) sağlık problemi, doğal afet, aniden işsiz kalma gibi beklenmedik durumlara karşı tedbir olarak para biriktirdiğini söylüyor. Hanede para kullanımına yönelik günlük kararlara dahil olma oranı kadınlarda yüzde 74 iken, erkeklerde bu oran yüzde 85’e çıkıyor. Gençlerin ise sadece yüzde 43’ü hanede para kullanımı konusunda söz hakkına sahip. Araştırmadaki dikkat çekici bir nokta da, kredi borcunu ödeme konusunda Türkiye’de bireylerin disiplinli hareket etmeye özen göstermesi. Toplumun yüzde 83’ü kredi borcunu gününde ödediğini belirtiyor.

DİSİPLİNİ BAŞARDIK

FODER Başkanı Özlem Denizmen, araştırmanın sonuçlarının duyurulduğu basın toplantısında yaptığı açıklamada “Tasarruf bilinci taşıyan, daha iyi bir gelecek isteyen ve bunu planlayan bir Türkiye, hepimizin ortak hedefi. Araştırmamızda yaklaşık her 5 kişiden 2’sinin (%42), bir şekilde para biriktirdiğini gördük. Bu iyi bir gelişme. Beklentimiz, bireylerin uzun vadeli bir plan çerçevesinde hareket etmesi” dedi. Visa Türkiye Genel Müdiresi Merve Tezel de şunları söyledi: Çalışmalarımızın toplumda karşılık bulduğunu, finansal okuryazarlık konusunda kayda değer bir bilincin ve bilgi düzeyinin oluştuğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz. Şimdi bu bilinci doğru finansal davranışlara yönlendirmemiz gerekiyor. Finansal okuryazarlığı yerleştirmek uzun soluklu bir maraton.

Plansız, hayalci, kaygısız

FODER’in araştırmasına göre; finansal tutumlarına göre Türkiye 5 temel gruba ayrılıyor. Toplumun yüzde 22’sini oluşturan Finansal Bilgeler, en yüksek finansal okuryazarlık düzeyindeki grup... Parasını akıllıca yönetiyor. Birikim ve harcamayı bilinçli yapıyor. Toplumun yüzde 24’ünü oluşturan ve ağırlıklı orta-üst yaş grubunu temsil eden Mütevazı Ebeveynler; ailelerinin geleceği ve emeklilik dönemi için uzun vadeli planlar yapıyor. Yüzde 20’lik paya sahip İdareli Muhafazakâr grubu, uzun vadeli düşünmeye ve çocukları için para biriktirmeye çalışıyor, ancak finansal durumları bu konularda onları zorlayabiliyor. Henüz evli ve çocuk sahibi olmayan, limitli bir geliri olan Plansız Hayalciler, toplumun yüzde 19’u... Varlıklı bir geleceğin hayalini kuruyorlar ve bunun için risk almaya hazırlar. Ancak para konusunda disiplinli ve planlı olamıyorlar. Toplumun yüzde 15’ini oluşturan Kaygısız Gençler ise, finansal konularda bilgi seviyesi en düşük grup... İşi ve düzenli geliri olmayan bu grup anı yaşıyor. Bütçe yapmıyor, para biriktirmiyor. Geliri olsa dahi para biriktirmeyeceğini söylüyor.