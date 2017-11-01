Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de yüksek faizlerin girdabında bulunan krediler, piyasada istenen canlanmanın önüne set çekerken; bankacılık sektörüne ilişkin ilginç bir veri daha ortaya çıktı. Son dönemde yüksek banka kârları hem ekonomi yönetimi hem de iş dünyası tarafından eleştiri konusu oluyor. Buna rağmen sektörün bu yılın 9 ayında ulaştığı kâr, 2016’da elde ettiği net kârı yakaladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre; bu yılın 9 ayında 2016’nın aynı dönemine kıyasla yüzde 29 artışla 37,2 milyar lira net kâra ulaşan Türk bankacılık sektörü, geçen yılın tamamında elde ettiği 37,5 milyar liralık kâr rakamına yaklaştı. Verilere göre, bankaların bu yılın 9 ayında elde ettiği toplam faiz geliri, 2016’nın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 arttı. Geçen yılın ocak-eylül döneminde 143,1 milyar lira olan bankaların faiz geliri, 2017’nin aynı döneminde 177,6 milyar liraya yükseldi. Taksitli ticari kredilerden alınan faiz yüzde 50 arttı. Sektörün toplam faiz gideri ise, bu yılın 9 ayında 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 95,5 milyar liraya yükseldi.

PERSONELE 20 MİLYAR TL

Verilere göre, bankaların toplam faiz dışı giderleri bu yılın 9 ayında, 2016’nın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artarak 54,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı giderlerin 3’te biri personel giderlerinden oluştu. Söz konusu gider, geçen yılın ocak-eylül dönemine göre yüzde 10 artarak 18 milyar lirayı aştı. Eylül sonu itibarıyla geri verilen ücret ve komisyonların tutarı 5,5 milyar lira, diğer faiz dışı giderler de 19,5 milyar lira oldu.

Komisyondan 6,1 milyar TL!

BDDK verilerine göre, bankaların faiz dışı gelirleri bu yılın 9 ayında 2016’nın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artarak 40,5 milyar lira oldu. Faiz dışı gelirler içinde yer alan kredilerden alınan ücret ve komisyonların payı yüzde 15 oldu. Ücret ve komisyonlardan elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 6,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Eylül sonu itibarıyla aktiflerin satışından elde edilen gelirler 1 milyar lira, diğer faiz dışı gelirler 11,2 milyar lira, alınan kâr payları da 1,6 milyar lira oldu.