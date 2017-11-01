Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 Kasım itibariyle Türkiye’de bulunan A sınıfı 20 kara sınır kapısında plaka tanıma uygulaması, sabah saatlerinde itibaren uygulamaya başlandı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, geçen hafta yaptığı açıklamada, plaka tanıma sisteminin 17 sınır kapısı ile inşaat halindeki Sarp, Kapıköy, Hamzabeyli sınır kapılarında ise inşaat biter bitmez sistemler devreye alınacağını açıklamasından sonra Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’nda sistem faaliyete başladı. Öncüpınar Sınır Kapısı’na giriş çıkış yapan araçların tamamı plaka tanıma sistemine uyumlu hale getirildi. Ayrıca Öncüpınar Sınır Kapısı’nda mobese kameralarının da güçlendirildiği bildirildi.Gümrük işlemlerinin daha hızlı ve kontrollü gerçekleştirilebilmesi başta olmak üzere kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin artırılması sağlanacağı belirtildi.Uygulamaya geçen yeni sistemle plakaların otomatik olarak kaydedilerek hem personel tasarrufu hem de memurların daha etkin ve verimli hizmet sunumu planlanıyor.