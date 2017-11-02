Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı asansörlerle ilgili önemli bir proje için kollarını sıvadı. Daha öncesinde kurulan asansör denetimleriyle ilgili verilerin yer aldığı Asansör Takip Sistemi (ATS) ile Coğrafi Bilgi Sistemi entegre edilecek. Yani Bakanlık, bir harita üzerinde hangi binalarda asansör görünmediğini, hangi asansörlerin denetim sürelerinin geçmiş olduğunu tek tuşla görebilecek.

Söz konusu proje ile güvensiz asansörlerin kullanımının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Sistemle hedeflenenler arasında, A bakım firmalarının ve Hizmet Yeterlilik Belgelerinin (HYB) takibi ve sorgulanması da yer alıyor. A Tipi muayene kuruluşları tarafından periyodik olarak yapılan asansör muayenelerine ilişkin bu yılın son verileri ise şöyle: Türkiye’deki 477 bin asansörün 278 bin 115’inin muayenesi yapıldı. Denetimler sonucunda aykırılık durumu tespit edilen asansörlere 4,5 milyon lira para cezası uygulandı.