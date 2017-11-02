Bankacılık sektöründe ortak ATM  kullanımının etkin hale getirilmesi amacıyla gelecek yıl kullanım ücretlerine  sınırlamalar getirilmesi planlanıyor.AA muhabirinin 2018 Yılı Programı'ndan derlediği bilgilere göre, yurt  içi tasarrufların artırılması için gelecek yıl Bireysel emeklilik sistemini  geliştirme çalışmalarına ek olarak, tüketici kredilerinde aşamalı gelir bazlı  borçlanma sistemi, lüks ve ithalat yoğunluğu yüksek tüketim malları için  caydırıcı vergilendirme ve bilinçli tüketimin teşvik edilmesi gibi düzenlemelere  gidilecek.

Bu kapsamda, tüketici kredilerinde aşamalı gelir bazlı borçlanma  sistemine geçilmesi amacıyla kısa vadede sadece ihtiyaç kredisi türü için  kredi/gelir oranı uygulaması hayata geçirilecek.Borç servisi oranı uygulaması için de gerekli veri altyapısı  oluşturulacak.Maliye Bakanlığınca, Kalkınma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı iş  birliğinde uluslararası yükümlülükler gözetilerek, lüks ve ithalat yoğunluğu  yüksek tüketim malları tespit edilerek caydırıcı vergilendirmeye gidilecek.  ÖTV'ye tabi listeler gözden geçirilerek, kapsam dışında bulunan lüks ve ithalat  yoğunluğu yüksek tüketim malları kapsama alınacak.

Sermaye Piyasası Kurulu Finansal Okuryazarlığa İlişkin Ulusal Strateji  ve Eylem Planı belirlenen takvim çerçevesinde uygulanacak.Finansal eğitim programlarının etkinliğinin değerlendirmesinde  kullanılacak yöntemler tespit edilecek ve çeşitli kesimlere yönelik finansal  eğitim programları yürütülecek. Ayrıca kamusal ve özel emeklilik sistemleriyle  ilgili farkındalık çalışması yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülecek  ortak bir çalışma kapsamında öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri üzerinden sertifikalandırılması sağlanacak.

YERLİ ÜRETİM ATM KULLANIMI ARTIRILACAK

Bankacılık sektöründe ortak ATM kullanımının maliyetleri azaltılarak,  sistem daha etkin hale getirilecek. Yerli üretim ATM kullanımının artırılmasına  yönelik altyapı güçlendirilecek. Bu çerçevede ortak ATM kullanım ücretlerine de  sınırlamalar getirilecek. Ortak ATM işlem seti de artırılacak.Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilgili kuruluşların koordinasyonunda  bilinçli tüketimi teşvik edecek nitelikte broşür, bilgilendirme kitapçığı gibi  yayınlar hazırlanacak ve hedef kitlelere dağıtılacak.