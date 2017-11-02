Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bankacılık sektöründe ortak ATM kullanımının etkin hale getirilmesi amacıyla gelecek yıl kullanım ücretlerine sınırlamalar getirilmesi planlanıyor.AA muhabirinin 2018 Yılı Programı'ndan derlediği bilgilere göre, yurt içi tasarrufların artırılması için gelecek yıl Bireysel emeklilik sistemini geliştirme çalışmalarına ek olarak, tüketici kredilerinde aşamalı gelir bazlı borçlanma sistemi, lüks ve ithalat yoğunluğu yüksek tüketim malları için caydırıcı vergilendirme ve bilinçli tüketimin teşvik edilmesi gibi düzenlemelere gidilecek.

Bu kapsamda, tüketici kredilerinde aşamalı gelir bazlı borçlanma sistemine geçilmesi amacıyla kısa vadede sadece ihtiyaç kredisi türü için kredi/gelir oranı uygulaması hayata geçirilecek.Borç servisi oranı uygulaması için de gerekli veri altyapısı oluşturulacak.Maliye Bakanlığınca, Kalkınma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı iş birliğinde uluslararası yükümlülükler gözetilerek, lüks ve ithalat yoğunluğu yüksek tüketim malları tespit edilerek caydırıcı vergilendirmeye gidilecek. ÖTV'ye tabi listeler gözden geçirilerek, kapsam dışında bulunan lüks ve ithalat yoğunluğu yüksek tüketim malları kapsama alınacak.

Sermaye Piyasası Kurulu Finansal Okuryazarlığa İlişkin Ulusal Strateji ve Eylem Planı belirlenen takvim çerçevesinde uygulanacak.Finansal eğitim programlarının etkinliğinin değerlendirmesinde kullanılacak yöntemler tespit edilecek ve çeşitli kesimlere yönelik finansal eğitim programları yürütülecek. Ayrıca kamusal ve özel emeklilik sistemleriyle ilgili farkındalık çalışması yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülecek ortak bir çalışma kapsamında öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri üzerinden sertifikalandırılması sağlanacak.

YERLİ ÜRETİM ATM KULLANIMI ARTIRILACAK

Bankacılık sektöründe ortak ATM kullanımının maliyetleri azaltılarak, sistem daha etkin hale getirilecek. Yerli üretim ATM kullanımının artırılmasına yönelik altyapı güçlendirilecek. Bu çerçevede ortak ATM kullanım ücretlerine de sınırlamalar getirilecek. Ortak ATM işlem seti de artırılacak.Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilgili kuruluşların koordinasyonunda bilinçli tüketimi teşvik edecek nitelikte broşür, bilgilendirme kitapçığı gibi yayınlar hazırlanacak ve hedef kitlelere dağıtılacak.