Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl

Son aylarda inşaat sektöründeki gelişmeler hem üreticiler, hem fırsat kollayan yatırımcılar hem de konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Tapu kayıtlarına göre ölçüm yapan TÜİK verileri satışların arttığını söylerken, sektör temsilcileri 2010-2015 yılları arasındaki canlılığın olmadığını vurguluyor. Açıklanan bilançolarda da, önceki yıla göre yüzde 30’a varan kâr azalışları dikkat çekiyor. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım; düşük faiz, şirket bünyesinde oluşturulan kişiye özel ödeme koşulları, vergi ve harç indirimleri gibi kampanyaların etkisiyle satışların artış ivmesini koruduğunu, ancak kâr marjlarının düştüğünü söyledi.

Aynı zamanda Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı da olan Nazmi Durbakayım, Deluxia Park Business projesinin lansmanında yaptığı konuşmada “Sektör genel anlamıyla bir projede 3’te 1 inşaat maliyeti, 3’te 1 arsa payı, 3’te 1 kâr marjı olarak ilerliyordu. Son dönemde yaşanan gelişmelerden dolayı biz de üzerimize düşeni yaptık, kâr marjını oldukça düşürdük. Hatta indire indire kâr marjı da kalmadı, artık yüzde 10’a kadar geriledi. Uçan kâr marjı yok!.. Bundan sonra işler biraz da hesap kitapla devam edecek. Halkın alım gücü ortada, bu şartlara biz üreticiler de uyacağız. Malzeme tedarikçilerimiz de aynı hassasiyeti gösterdi. Fakat zararın söz konusu olduğu durumlarda da zamlar kaçınılmaz hâle geliyor ve bunlar fiyatlara ister istemez yansıyor. Sektör durdu diye birşey yok. Şu anda oyuncu sayısı çok fazla, 250 bin yapı müteahhidi var. Satışlar da genele yayılıyor. İyi lokasyonda proje üretenler sıkıntı yaşamadan satacaklar. Diğerleri de bu sürece uyum sağlayacak” dedi.

Fikirtepe’deki süreci de değerlendiren Nazmi Durbakayım, şöyle devam etti: 5 sene önce oraya adım attığımızda biz hazırdık. Tuzla’daki 5 bin konutluk Evora projemiz ortada, bitirdik, teslim ettik. Fikirtepe’de arsa sahipleri zamanı çok uzatıyor. Bazı arkadaşlarımız da anlaşıyor, tabela koyuyor, ancak işler yürümüyor. Hâlbuki İstanbul’un Manhattan’ı olacak bir yer, şehrin en değerli arazisi... Elimizde olmayan sebeplerle herkes mağdur oluyor.

KDV’yi üstlendi faizi de sıfırladı

Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım ve Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, Deluxia Park Business projesini tanıttı. Maltepe metro istasyonunun hemen yanında konumlanan ‘A Plus’ ofis projesinde metrekare fiyatı 7.700 liradan başlıyor. Umut Durbakayım “Aidat giderlerini minimize etmek, faiz yükünü azaltmak ve yüksek prim potansiyeli sunabilmek için bu projeye özel çalışma yaptık. İki blok olarak yükselecek projeye fiyat artışlarını yansıtmadık. Yılbaşına kadar gerçekleşecek satışlarda KDV’yi biz üstlendik. Ayrıca bazı vadelerde faiz yükünü sıfırladık. 48 aya sıfır faiz uygulayacağız. Satışlar iyi, rezidans blokunda yüzde 30’u geçti. Projede, büyüklükleri 80 ile 1.316 metrekare arasında değişen 400 ofis ve 99 ile 555 metrekare arasında değişen 14 adet ticari ünite yer alacak. Fiyatlarımız, 603 bin TL’den başlıyor. Deluxia Park Business, gün geçtikçe değerlenen Kartal ve Maltepe’nin kesişim noktasında, metroya, E5’e, havalimanına ve diğer ulaşım ağlarına olan yakınlığı ve rahat erişimi ile ön plana çıkacak” dedi.