Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 7. Uluslararası Doğalgaz Kongre ve Fuarı’na (INGAS 2017) katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak “Artık, satıcılardan ziyade alıcıların piyasayı domine ettiği bir yöne doğru gidiyoruz ve Türkiye, bu piyasada daha aktif oluyor. Gaz inşallah daha da ucuzlayacak, şehirlerde hane halkı da sanayi de daha ucuz gaz kullanacak. 2015 itibarıyla sisteme giren gaz kapasitesi 190 milyon metreküptü. Bu yıl sonu itibarıyla yaklaşık 290 milyona çıkarıyoruz. Hedef daha ilerisi, sadece kendi ihtiyacımızı karşılamayacağız. İnşallah 400 milyon hedefi koyduğumuz resim, Türkiye’yi ihracatçı yapacak. Güçlü bir doğalgaz yapısı, Türkiye’yi büyük bir rekabet noktasına taşıyacak. Depolama alanında da tarihî büyük adımlar atıyoruz. Kasım veya aralık gibi ikinci yüzer LNG santralini devreye alıyoruz. Tuz Gölü’nün ikinci fazı 2019’da bitiyor. 2021-22’de yıllık 10 milyar metreküpün üzerinde depolamayla, Türkiye enerjide başka bir yere gidiyor. Sadece şehir merkezlerinde değil, ilçelerde de yoğun bir yatırım hamlesi içerisindeyiz. 50 milyon vatandaşımızı doğalgaz konforuna ulaştırdık. 2018 yılında inşallah doğalgazın ulaşmadığı il kalmayacak. OSB’lere doğalgaz götürülmesi için BOTAŞ’ı yetkilendirdik” dedi.

Kömür meselesine de değinen Bakan Albayrak “Ne zaman yerli kömür desek ‘çevrecilik’ maskesi ile karşımıza çıkan zihniyet, bugün yerli kömürü hatırladı. Şimdi dillerine Zonguldak’ı doladılar. Sadece Zonguldak değil, tüm kömür üretim alanlarında istihdamı, üretimi ve katma değeri artıracak bir modeli hayata geçiriyoruz. Milletin dilinden anlamayan, artık cenaze konumuna erişmiş bu zihniyetin gündemden düşmesi lazım. Hiçbir kurumu kapatmıyoruz, hiçbir işçiyi de çıkarmıyoruz” diye konuştu.

YAYGARA KOPARDILAR

Bakan Albayrak, Rum kesiminin iddialarına da şöyle cevap verdi: Türkiye daha sondaj yapmadan, ‘Türkler gaz buldu’ yaygarası koparmaya çalışıldı. Kimse Akdeniz’i kendi denizi, zenginliğini kendi zenginliği sanmasın. Türkiye olarak, gerek uluslararası hukuktan kaynaklı münhasır ekonomik alanlarımızda, gerekse KKTC’nin ruhsatlı sahalarında bu aramaları yapmaya devam edeceğiz. Allah nasip eder de o gazı bulursak, kimse merak etmesin, halkımızla bu müjdeyi de ilk biz paylaşacağız.