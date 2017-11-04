Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Ankara Başkent OSB’de yüksek teknolojili karbon parça üretimi yapan havacılık firması Epsilon Kompozit, 3 yıl önce başladığı Airbus A320’nin kuyruk center spar üretiminin ilk teslimatını gerçekleştirdi. Teslimat törenine Epsilon ile sınırsız süreli sözleşme imzalayan Airbus ana yüklenicisi Finlandiyalı Patria yetkilileri Petri Hepola ve Jouko Halonen ile Finlandiya’nın Ankara Elçi Müsteşarı Jussi Soını de katıldı. Törende konuşan Epsilon AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Barış Nalçacı, son yıllarda dünya ekonomisinin kilo-maliyet ve bunların sonucunda elde edilen gelir üzerine yoğunlaştığını, kendilerinin de bu hedef doğrultusunda 3 yıl önce başlattıkları kalifikasyon çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. Üretim aşamasında yaklaşık 2,5 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını dile getiren Nalçacı, firmada çalışanların tamamının yediği yemekten, hijyenine, hangi elle parçayı takacağından, giydiği eldivene, temizlik yaptığı beze kadar tüm detayların “Airbus kuralları” çerçevesinde uygulandığını ifade etti. Nalçacı, “Airbus bu sürece başlarken ülkemizdeki 80 firma arasından kozmopozit üretiminde bizi seçti. Sorumluluğumuz büyüktü. Çok zor oldu ama başardık. Şu an çok özel çalışanlarımız, uzay ve havacılık alanındaki uluslararası sertifikalı laboratuvarlarından, sağlık koşullarının maksimum seviyede sağlandığı atölyelere kadar her birimi özenle inşa edilmiş tesislerimiz var. Bu tesiste 2018’de Airbus’ın planlamaya aldığı 720 adet A320 uçağın en hassas parçalarından kuyruk center spas’ı biz üreteceğiz. Airbus, stoksuz çalışır. Yani biz üretim yapmazsak Airbus’ın 720 uçağı gelecek yıl havalanamayacak. Dünya devinin bize olan güveni bu uzun süreçteki tüm yorgunluğumuzu atmamızı sağladı” dedi.

“YÜZDE 101 DOĞRU ÜRETİM”

Nalçacı, Türkiye’nin ilk 10 ekonomi olması yolunda kendileri gibi yüksek teknoloji firmalarına büyük iş düştüğüne dikkat çekerek “Bir TIR mal ile 30-50 bin dolar yerine 5-10 milyon dolar gelir elde edilebildiğini gösterdik. Tabi ki yüzde 101 doğru üretim gerçekleştirebileceğimizi ispatlayarak bunu başardık” diye konuştu. Nalçacı konuşmasını şöyle sürdürdü: Daha yolun çok başındayız. Bugün ülkemize kazandırdığımız dövizi onlarca kata çıkarmak için kararlıyız. Yıllık hacmi 300-500 milyar dolar arasında olan bu sektörden ülkemiz yılda en az 2 milyar dolar gelir elde edebilir. İşgücümüzün kalitesi kadar Avrupa’ya göre daha ucuz olması, lojistik yakınlığımız ve teknoloji yatırımlarındaki açlığımız büyük avantaj. Bu avantajları iyi kullanırsak teknolojik altyapının en gelişmiş olduğu kentlerden Ankara, dünyanın en önemli sanayi kentleri arasına girebilir.