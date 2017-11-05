Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA - Tahran, Dubai, New York ve Şikago’’nun ardından Hollanda’da TTM kurulması planlanıyor. Geçtiğimiz dönemde Hollanda-Türkiye Ticaret Odası’nın TİM’e bir ziyaret gerçekleştirdiği ve Hollanda’da da bu merkezden açılmasının son derece önemli bir hamle olacağını aktardığı öğrenildi. Görüşmede ayrıca Hollanda’nın ihracat potansiyelinin de görüşüldüğü ifade ediliyor. Çalışmalar kapsamında firmalardan görüş toplanıyor.

Halihazırda faaliyette olan Türkiye Ticaret Merkezleri’nden İran’ın başkenti Tahran’dakinde hazır giyim, tekstil ve hammaddeleri, kimya ve mobilya; Birleşik Arap Emirlikleri Dubai’de iklimlendirme, bilişim ve mücevher, ABD’nin New York şehrinde halı, hazır giyim, ev tekstili ve iş kontratları, ABD’nin Chicago şehrinde ise kimya sektörleri gibi hedef odaklı yapılandırılmış durumda. Merkezlerin sektörün talepleri dikkate alınarak potansiyel gördükleri ülkelerde projelendirildiği belirtiliyor.