Bakan Fakıbaba, Aydın’ın Germencik ilçesinde Tariş İncir İşletmesini ziyaretinde, ucuz et satışına ilişkin açıklamalarda bulundu. Fakıbaba, “Ben yemediğim eti başkasına yedirmem. Bizim zaten karşıladığımız, marketlere verdiğimiz, yüzde 10’un bile altında. Biz ne istiyoruz, gariban insanlar, dar gelirli insanlar şu etten yiyebilsin. Amacımız kimseyle rekabet etmek değil. Görevimiz de et satmak değil. Gariban insanların, kilogramı 40-45 liraya et almasını vicdanen kabul etmiyoruz. Bu projenin amacı da piyasayı dengelemek. ‘81 ilde şubesi olan marketler’ dedik, 8 market müracaat etmiş, ama 81 ilde şubesi olan 2 market var. Ben bonfile, pirzola fiyatına karışmıyorum. İsterse gitsin 200 liraya alsın. Beni kıyma ve kuşbaşı ilgilendiriyor” diye konuştu.
'Yemediğim eti yedirmeyiz'
05.11.2017 - 09:02 | Son Güncelleme: 05.11.2017 - 09:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ucuz et projesiyle temin edilen hayvanların Müslüman kasaplar tarafından duası ile kesileceğini belirterek, “Bazıları diyor ki ‘helal et değil!’ Biz bunlara çok dikkat eden bir iktidarın bakanlarıyız, bunlar bizim için çok önemli” dedi.
Etiketler : et,haberler,bakan,haberler,
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