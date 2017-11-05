Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA - Antarktika’ya ilk bilim seferinin 24 Şubat-4 Nisan 2017 tarihlerinde 9 bilim adamının katılımıyla gerçekleştirildiğini hatırlatan Özlü, “Ekip, Antarktika kıtasında 4 bin kilometre yol katetti, 17 topoğrafik kara ölçümüyle 38 alanda gözlem yaptı. Bilim insanları, 45 noktadan numuneler alarak toplamda 2 milyon metrekarelik ölçüm alanında incelemeler gerçekleştirdi. Bayrağımız, bilim seferi süresince Antarktika anakarasında dalgalandırıldı. “Bu proje için 5 milyon lira kaynak ayırdık. Arkadaşlar şimdi ulusal programı hazırlıyor. Fokları mı penguenleri mi inceleyeceğiz. Ön tespitler yapıldı. Bu ikinci seferde nereye konuşlanacağız, büyüklüğümüz ne olacak. İşin fizibilitesi çıkarılacak. Ve bu seferde, Şili gibi o bölgede olan ülkelerle nasıl işbirliği yapacağımızı, maliyetleri nasıl aşağı çekeceğimizi tespit edeceğiz. Dünyanın tatlı su kaynaklarının yüzde 3’ü orada. O nedenle bizim konumuz iklim ve su olabilir” dedi.