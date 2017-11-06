Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taşıt Araçları Yan Sanayi Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, yaptığı açıklamada yerli otomobil projesinin Türkiye açısından önemine vurgu yaparak, "Otomotiv sektörü ihracatta lider. Hem otomotiv ana sanayimiz hem de yan sanayimiz oldukça iyi durumda. İşlerimiz yoğun. Uluslararası rekabete uyumlu üretim yapıyoruz. 100'e yakın Ar-Ge merkezimiz bulunuyor. Mühendislik kabiliyetimiz var. Her türlü yeni teknolojiye sahibiz. Otomotivde uluslararası alanda kendini ispatlamış bir ülke olarak tek eksiğimiz bu konuda bir markamızın olmaması. Marka olmanın gerekliliğini görüyoruz. Hatta kendimize ait marka olmadığı için bazen sıkıntılar da yaşıyoruz. Bu nedenle bu projeyi çok doğru buluyoruz" dedi.

"İŞİN İÇİNDE OLMALIYIZ"

Tedarik sanayicileri olarak yerli otomobil konusunda her türlü desteğe hazır olduklarını belirten Kanca, "Biz otomotiv tedarik sanayi olarak mutlaka bu işin içinde olmalıyız. Ankara'dan döndükten sonra ertesi sabah yönetim kurulu arkadaşlarımızla görüştüm. Onların fikirlerini aldım. Türkiye'nin büyük tedarikçi şirketleri olarak hepsi de projeyi desteklediklerini belirterek, kesinlikle projenin içinde yer almak istediklerini vurguladı. Hatta derhal açıklanan 5 girişim ile bir araya gelerek bu projede neler yapabileceğimizi konuşmak konusunda hemfikiriz. Öncelikle onlara dernek olarak 'hayırlı olsun' diyeceğiz. Nasıl yardımcı olabileceğimizi, hangi konularda ihtiyaçları olacağını soracağız" diye konuştu.

"MESELE TİCARİLEŞEBİLMEK"

'Mesele araç üretmek değil ticarileşebilmek, o aracı satabilmek' diyen Kanca, rekabetçi bir ürün ortaya koyabilmek için son teknolojilerin kullanıldığı ancak aynı zamanda ekonomik bir araç ortaya çıkarmak gerektiğinin altını çizerek, şöyle konuştu: "Açıklanan firmalar güçlü firmalar. Bazıları Turkcell'in neden bu projede olduğunu merak ediyorlar. Ancak baktığınız zaman artık aracın büyük bir kısmı yazılım. Bu açıdan değerlendirdiğinizde iyi bir ekip var. Bizim de üyemiz olan Vestel'in bu işte olması önemli. Cumhurbaşkanımız mevcut platformun kullanılması gibi bir zorunluluk olmadığını söyledi. Bunu tamamen girişimcilerin tercihine bıraktı. Daha iyi bir araç yapmak istedikleri takdirde yepyeni bir platform kullanabileceklerini söyledi. Bu açıdan ben daha olumlu görüyorum. Ayrıca bu konuda devletin teşvik vermesini doğru buluyorum. Türkiye'deki mevcut üreticilerin çok aleyhine olmayacak ama pazarı büyütecek teşvikler olması lazım. Daha önce araç almamış insanlara araç almamış insanları araç alır hale getirmek gerekiyor. Kamusal alanlarda biraz öne çıkarması gerekiyor. Ancak bu şekilde bir marka oluşturulabilir. Ben Beştepe'den gittiğimden daha umutlu döndüm. Tedarik sanayiciler olarak projeyi mutlaka desteklememiz gerekiyor. Yerli otomobil bizim bugüne kadar geliştirdiğimiz Ar-Ge projelerini daha da ön plana çıkarabilir."

"YÜZDE 100 YERLİ OLMAMALI"

Alper Kanca, her parçanın yüzde 100 yerli olması gibi bir zorunluluk olmaması gerektiğini ifade ederek "Önemli olan konunun tasarımın ve mühendislik çalışmalarının Türk olması. Bugün dünyanın en pahalı araçları bile o ülkenin yüzde 100 üretimi değil. Önemli olan bütünde Türk imajı gerçekleştirmek. Her şeyi yüzde 100 Türk malı yapmak çok da gerekli değil. Tabii ki amaç bu olmalı ama özellikle stratejik olmayan bazı parçalarda ekonomik yerli üretim yoksa, dışarıdan da temin edilebilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Holding, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding'ten oluşan girişime tam destek verdiklerini belirterek, takvim olarak 2019 yılı içinde ilk prototipin ortaya çıkmasını ve 2021 içinde ilk ticari satışın yapılmasını hedeflediklerini vurgulamıştı.