Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir’de gerçekleşen müzayedede onlarca ırktaki süs tavukları görücüye çıktı. Onlarca tavuk ırkının sergilenip satıldığı etkinlikte, 200 liradan müzayedeye çıkan Osmanlı sultan tavuklarının çifti 5 bin 310 liradan satıldı. Bazı vatandaşların tavuklarla selfie çekinmesi dikkatlerden kaçmazken, İstiklal Marşı’nın okunduğu sırada tavuk ve horozların ise bir ağızdan sürekli ötmesi ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oldu.

Türkiye’nin çeşitli illerinden çok sayıda derneğin ve hayvan yetiştiricisinin takip ettiği müzayedede, Murat Görür tarafından derneğe hediye edilen Osmanlı sultan tavuklarını İzmir’den Cem Özdemir 5 bin 310 liraya satın aldı. Müzayedede satılan tavuk ve horoz ırklarının geliri derneğe bağışlandı.

Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu Başkanı Ömer Kılıçoğlu, "Türkiye’deki süs tavukçuluğu camiasının büyümesine gelişmesine burada şahitlik ediyoruz. Geçmişte süs tavukçuluğu ve tavukçuluk insanların aşağılandığı, kötü gözle bakıldığı hobiler olarak görünse de günümüzde artık bu sektör bir prestij ve kariyer örneği sergilemeye başladı. Bu sebepten dolayı ülkemizde artık çok geniş kültür seviyesi çok yüksek hobicilerin bulunduğu bir sektörün içerisindeyiz" dedi.

İLK YARIŞMA YENİ YILDA

Süs tavuğu camiasının Avrupa’da yaklaşık 200 yıldan bu yana var olan bir oluşum olduğunu söyleyen Kılıçoğlu, "Biz de bu oluşumu yaklaşık 17 sene önce bir avuç insanla Türkiye’de geliştirme çabasına girdik. Bu 17 senenin sonunda Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu’nu kurduk. İlk yarışmamızı 2018 yılında 4-5-6-7 Ocak tarihlerinde uluslararası hakemlerin katılımıyla gerçekleştirecek ve ülkemizdeki süs tavuğu yetiştiren hobicilerin hayvanlarını podyuma çıkartarak tüm dünya ülkelerine tanıyacağız" şeklinde konuştu.

Balıkesir Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Mustafa Keskin ise, "Türkiye’de yok olmaya yüz tutmuş Osmanlı sultan tavuğu, Denizli ve Gerze gibi milli ırklarımızın korunması ve tescil ettirilmesi boyutunda çalışmamız var. Ayrıca hobi amaçlı beslenen hayvanlarda şu an Tarım Bakanlığı ile bir mevzuat çıkartmaya çalışıyoruz. Bu mevzuat çıktığında tavuklarımız artık bilezikler ile numaralandırılıp tescil edilecek ve istenen şartlar sağlandığında hobi amaçlı bahçelerimizde yetiştirilebilecek. Bunun da ne gibi artısı olacak; çocuklarımız hayvan sevgisi ile büyüyecek, değerlerinin gelişiminde ve kötü alışkanlıklardan uzak durma noktasında olumlu etkisi olacak, derneğimizin amaçlarından biridir bu" dedi.