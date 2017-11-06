Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açılışta BIST 100 endeksi 621,47 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,55, holding endeksi yüzde 0,42 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,08 ile bilişim, tek gerileyen ise yüzde 0,07 ile inşaat oldu.

Cuma günü döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle 110.576,02 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, kapanışa yakın kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü önceki kapanışa göre yüzde 1,51 azalışla 111.292,78 puandan tamamladı.

Analistler, Suudi Arabistan'daki gözaltı dalgası ve bir helikopterin düşmesi ile ABD'deki terör eyleminin ardından küresel piyasaların jeopolitik gelişmelere odaklandığını söyledi.

Bugün yurt içinde reel efektif kur, yurt dışında ise Avrupa'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.500 seviyesinin önemli destek, 113.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.