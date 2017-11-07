Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiimiz yıl sadece 48 bin dekar alanda 4,5 milyar lira üretim dteğeri ve 700 bin kişilik istihdam sağlayan süs bitkileri sektörü, yeni yıla umutlu giriyor. Tarım Bakanlığı tarafından alınan ve Hazine arazilerinin rayiç bedelin binde biri değerle sektöre kiraya verilmesi kararı, sektör temsilcilerinin hedeflerini büyüttü. Sektördeki umut, 23-25 Kasım tarihleri arasında TÜYAP’ta gerçekleştirilecek Flower Show’da da kendini gösterdi. Avrasya’nın en büyük bitki ve peyzaj fuarı olan Flower Show’un katılımcı sayısı ikiye katlandı. Fuara Hollanda, İtalya, Belçika, Almanya’nın da aralarında bulunduğu 50 ülkenin temsilcileri katılacak. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ihracatını yüzde 100 artırarak 65 milyon 917 bin dolara yükselten sektör, bu yeni teşvikle 2018’de yeni bir rekora imza atmayı hedefliyor. Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR), üreticileri teşvikten yararlanmaya ve fuara katkı vermeye davet etti.